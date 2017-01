71 Mal das Deutsche Sportabzeichen - erfolgreiche Zusammenarbeit von DLRG und MTV Tostedt

Bei der Abnahme des Sportabzeichens arbeiten der MTV Tostedt und die örtliche DLRG-Ortsgruppe jetzt zusammen. Als jüngst die Sportabzeichen an die erfolgreichen Absolventen überreicht wurden, war erstmals die Jugendgruppe der DLRG unter der Leitung von Margret Holste und Angelina Dennstedt dabei.Die Kinderturngruppe des MTV unter der Leitung von Martina Ehlen war wie immer mit vielen erfolgreichen Teilnehmern vertreten.Das Ergebnis waren so viele Deutsche Sportabzeichen wie noch nie, nämlich 71 (!), davon gingen 18 Abzeichen an die Rettungsschwimmer bzw. deren Nachwuchs aus der DLRG-Jugend.Die neue Sportabzeichen-Saison beginnt im Mai. Wer versuchen möchte, das Sportabzeichen zu bekommen, ob einzeln oder in der Gruppe, kann sich gerne melden bei Karin Troeder, Sportabzeichen-Beauftragte des MTV Tostedt, unter Tel. 04182 - 220648 oder per E-Mail an: sportabzeichen-tostedt@gmx.de.