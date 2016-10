Acht Schwimmer aus Buchholz und Lüneburg nehmen an der Deutschlandpokal Qualifikation teil

Acht Schwimmer des DLRG-Bezirks Nordheide nahmen jetzt in Braunschweig an den Qualifikationen des DLRG-Landesverbandes Niedersachen für den 25. Internationalen Deutschlandpokal teil. Die begehrten Plätze im Team ergatterten Claus Saringhausen und Jonas Lanius aus der DLRG-Ortsgruppe Lüneburg sowie Sina Bertram und Lisanne Wittenberg aus der DLRG-Ortsgruppe Buchholz.Der 25. Deutschlandpokal wird vom 17. bis 20. November in Westfalen stattfinden. Im vergangenen Jahr wurden u.a. Neuseeland (amtierender Weltmeister), Australien und Japan als internationale Gäste begrüßt.