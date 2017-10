Autohaus John stattet FSV Tostedt mit Anzügen aus

Über neue Trainingsanzüge freut sich die U13 der FSV Tostedt-Todt-glüsingen. Gestiftet wurden diese vom Kia Autohaus Karl John e. K. aus Tostedt. Die U13 war in den vergangenen Jahren durch zwei Aufstiege bis in die höchste Spielklasse (Kreisliga) aufgefallen. Nach dem Klassenerhalt des Vorjahres und ein paar Zu- und Abgängen gilt für die laufende Saison wieder vorranging, den Status Quo des Vorjahres zu halten - also unter den Top 8 des Kreises.Die U13 besteht aus den Jahrgängen 2005/2006 mit einer Kaderstärke von 19 Mann.Interessierte und fußballbegeisterte Kinder sind beim Training willkommen - jeweils montags und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr. Die Leitung haben Philipp Mahnke (Tel. 0162-9657932), Philip Lopes de Carvalho Lucas und Meikel Koslowski.„Wir bedanken uns nochmals sehr bei unserem Sponsor und hoffen auf großen Erfolg mit diesen sehr vielversprechend aussehenden Trainingsanzügen“, so Mahnke.