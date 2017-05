DLRG-Bezirk Nordheide auf Erfolgskurs

Eindrucksvolle Ergebnisse erzielten die DLRG-Ortsgruppen Buchholz, Lüneburg und Neu Wulmstorf jüngst bei den niedersächsischen DLRG-Landesmeisterschaften in Nordhorn. 74 Schwimmer aus dem Bezirk im Alter von zehn bis 30 Jahren gingen bei den Einzel- und Mannschaftswettkämpfen im Rettungsschwimmen an den Start.Tobias Stelting (Altersklasse, AK 12, Buchholz) und seine Schwester Carolin Stelting (AK 15/16) setzten sich gegen zahlreiche Gegner durch und sicherten sich jeweils den ersten Platz. Silber erreichten Sina Bertram (AK 17/18, Buchholz), Jonas Lanius (AK 17/18, Lüneburg) und Max Frey (AK 30, Buchholz). Bei den Mannschaftswettkämpfen holten die Buchholzer Damen und die Lüneburger Herren in der starken Konkurrenz der Altersklasse 17/18 zwei Goldmedaillen.Alle Erstplatzierten treten im November bei den 45. Deutschen Meisterschaften der DLRG in Hagen (Westfalen) an.