Erfolgreiche Blau-Weiss-Kegler

Bei der Kreismeisterschaft auf der Kegelanlage des „Landhaus Jägerhof“ in Harburg trafen sich kürzlich Sportkegler aus Kreis und Bezirk. Erfolgreich waren dort auch die Buchholzer Kegler.Erfolgreichste Spielerinnen waren Gisela Blanck und Annette Wulf die in den Einzelwettbewerben sowie im Paar- und Mixed-Wettbewerb erste Plätze belegten. Bei den Herren qualifizierten sich Heiko Heinze mit einem zweiten Platz und Matthias Lünzmann mit Platz drei im jeweiligen Einzel für die nächsten Wettkämpfe. Ein weiterer Qualifikant war Axel Bergmann, der sich erste Plätze sowohl im Einzel als auch im Mixed erspielte. Damit zählt die Kegel-Abteilung von Blau-Weiss Buchholz zu den erfolgreichsten im Landkreis.Bei den anschließenden Bezirksmeisterschaften löste die erfolgreichste Blau-Weiss-Spielerin Annette Wulf in einem überaus starken Teilnehmerfeld mit ihrem vierten Platz unter zehn Teilnehmern die Fahrkarte zu den Landesmeisterschaften.• Wer Lust hat, die erfolgreichen Kegler von Blau-Weiss Buchholz zu ergänzen, wende sich bitte an die Geschäftstelle unter Tel. 04181-8942 oder bei Abteilungsleiter Matthias Lünzmann unter Tel. 04181-9986347.