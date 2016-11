Sehr gut besucht war am Sonntag der Tag der offenen Tür im Fitness-Studio Tostedt, Kastanienallee. „Die Gäste haben sich vor allem nach den schnellen und effektiven Trainingsmöglichkeiten ‚Galileo‘ und EMS erkundigt“, so Inhaber Peter Brandjen. „Viele wunderten sich, wie groß das Studio ist, das auf auf über 1.000 Quadratmetern eine große Auswahl an Herz-/Kreislauf- und Kraftgeräten sowie verschiedene Kurse bietet, und dass hier trotzdem eine familiäre Atmosphäre herrscht.“