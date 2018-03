Kakenstorfs Tennis-Damen dominierten

Beim zweiten Hallen-Doppelturnier des Tennis Vereins (TV) Tostedt in der Schützenstraße dominierten die Kakenstorfer Tennis-Damen. Gespielt wurde in drei Altersklassen.Im Finale der Damen trafen die beiden Teams aus Kakenstorf aufeinander. Jessica Brüggemann und Nicole Dikran hatten sich, wie auch zuvor Birte Mahnke und Tanja Gelübcke, in der Vorrunde nach sehr engen Matches jeweils erst im Tiebreak durchgesetzt. Im Finale des vereinsinternen Duells behielten schließlich Birte Mahnke und Tanja Gelübcke nach hart umkämpften Aufschlagspielen mit 9:4 die Oberhand. Ein guter Einstieg für Neuzugang Birte Mahnke, die vom TC Stelle kommend in dieser Saison die Damen 30 vom SV Trelde-Kakenstorf in der Bezirksklasse verstärken wird. Im vergangenen Jahr war bereits Tanja Gelübcke vom Todtglüsinger TC nach Kakenstorf gewechselt.