Lasse Dittmer und Dimitrios Kaloudis als Vizeweltmeister zurück aus Orlando

Lasse Dittmer aus Tostedt und Dimitrios Kaloudis aus Klecken sind bei der Weltmeisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU) mit 1.500 Startern aus 33 Nationen in Orlando (Florida, USA) erfolgreuich gewesen und mit zwei Vizemeistertiteln zurück.In einem starken Starterfeld erkämpfte sich Lasse (18) in seiner ersten Saison bei den Erwachsenen den Vizeweltmeistertitel in Waffenform sowie die Bronzemadaille im Freestyle und Bronze im Team Freestyle mit Dimitrios Kaloudis.Dimitrios (47) schaffte die gleiche Ausbeute: Vizeweltmeister in Waffe mit Musik (Klasse +35) sowie Bronze im Freestyle (+35).Die monatelange Vorbereitung an sechs Tagen pro Woche in der Kung Fu- und Kickboxschule von Mario Eismann in Brackel hat sich also gelohnt.Die nächsten Ziele von Lasse Dittmer und Dimitrios Kaloudis: Sie starten im November in Neuwied bei der DM - dem ersten Qualifikationsturnier der WKU für die WM 2017 in Dublin. Beide machen Ende des Jahres ihre Braungurtprüfung im Kungfu (Wun hop Kuen Do Verband). Und Lasse hat außerdem Anfang Dezember seine Schwarzgurtprüfung im Kickboxen in Leverkusen (WKU).