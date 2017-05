Meisterliches Gorodki: TSV richtet die Deutschen Meisterschaften aus

Tostedt : Todtglüsinger Sportverein |

bim. Todtglüsingen. Der Todtglüsinger Sportverein (TSV) richtet von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Mai, die ersten Deutschen Gorodki-Meisterschaften auf seiner Anlage am Baggersee aus. Mit seiner Gorodki-Anlage am Baggersee bietet der TSV optimale Turnierbedingungen für diesen russischen Volkssport und war schon mehrfach Ausrichter des Gorodki-Landesturniers.

Beim Gorodki müssen mit einem Wurfstock, dem sogenannten Bit, fünf zu Spielfiguren aufgestellte Holzklötze (Gorodki, bedeutet: Städtchen) vom Platz geschlagen werden.

Zuschauer sind am Freitag ab 11 Uhr willkommen. Um 20 Uhr gibt es eine Führung durch die Abteilungen des TSV. Am Samstag und Sonntag kann man den Gorodki-Profis jeweils ab 10 Uhr beim Spiel zuschauen.