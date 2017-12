Nappydancers-Gründer wollen bundesweit durchstarten

Egal wie wackelig Kleinkinder noch auf ihren Beinen sind - den Rhythmus im Blut spüren sie alle. Deswegen gründen Latein-Weltmeister Nick Dieckmann (26) und Christopher Voigt (29), Bundesligatrainer der A-Lateinformation von Blau Weiss Buchholz, ein neues Kindertanzprogramm für die Jüngsten: "Nappydancers" ist das erste deutschlandweite Kindertanzprogramm für Kinder unter drei Jahren. Beim Buchholzer Sportverein Blau Weiss kann man die Kurse bereits besuchen. Nun wollen die beiden deutschlandweit Kursleiter ausbilden und eine eigene Kursmusik produzieren. Dafür brauchen sie Unterstützung.Tanzweltmeister Nick Dieckmann ist seit fast zehn Jahren nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Kindertanzbereich aktiv. “Die Idee für die 'Nappydancers'-Kurse hatte ich schon während meiner Tanzlehrerausbildung. Ich fragte mich ‘warum starten Kindertanzangebote immer erst mit drei Jahren?’” Seit sechs Jahren unterrichtet er seine "Nappydancers"-Kurse, seit zwei Jahren auch in Buchholz - und die Wartelisten sind lang. Die Kursinhalte wurden zusammen mit Musik- und Kinderpädagogen entwickelt und eine eigene Musik konzipiert.Das Kurskonzept: Durch die aktive Einbindung von Mama oder Papa kann schon mit den Kleinsten drauf losgetanzt werden. "Nappydancers" fördert die natürliche Bindung zwischen Eltern und Kind, die Wahrnehmung, die Grob- und Feinmotorik, die Musikalität, ein erstes Rhythmusgefühl, die Selbstsicherheit der Kinder und das Verhalten in der Gruppe mit anderen Kindern."Wir haben sowohl die Musik als auch die Tänze und Spiele so konzipiert, dass auch Eltern sich im Kursus wohlfühlen”, erläutert Nick Dieckmann. “Mama oder Papa sind nicht nur passive Begleiter, sondern gestalten und erleben die Kurse gemeinsam mit ihren Kindern aktiv mit.”Die "Nappydancers"-Kurse werden durch ein Lizenz- und Ausbildungssystem ab Anfang 2018 bundesweit angeboten. Im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne werben Nick Dieckmann und Christopher Voigt derzeit um Unterstützung. “Durch die aufwendige Musikproduktion stoßen wir einfach an unsere finanziellen Grenzen. Deswegen kam uns die Idee mit dem Crowdfunding.” Bis 17. Dezember können alle tanzbegeisterten Buchholzer dieses Projekt unter www.startnext.com/nappydancers unterstützen. Die Gründer bieten allen Unterstützern als Dankeschön u.a. ein Exemplar der Kindertanz-CD, Schnupperstunden oder "Nappydancers"-Tanz-Stoppersocken an.