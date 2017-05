Tostedt : Sporthalle |

bim. Tostedt. Jugendliche ab 16 Jahren, die Spaß an sportlicher Betätigung haben, sind zur Teilnahme an der Sportnacht des Tostedter Jugendzentrums am kommenden Freitag, 19. Mai, ab 21 Uhr in die Realschul-Sporthalle eingeladen. Dort findet ein großes Fußballturnier statt. Ebenso sind Eltern, Freunde und Verwandte wilkommen.