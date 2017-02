Todtglüsinger Sportverein bietet Laufkurse an

Folgende neue Laufkurse bietet der Todtglüsinger Sportverein (TSV) an:• „Tempotraining für Fortgeschrittene“ für Läufer, die schneller werden wollen und bereits mindestens 60 Minuten am Stück laufen können, ab Donnerstag, 23. Februar, 16 Wochen jeweils donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr;• Laufkursus für Einsteiger ab Montag, 13. März, zwölf Wochen zweimal wöchentlich jeweils montags und donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Ein Infoabend dazu findet am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr im Dojo, Tostedter Straße 20 in Todtglüsingen, statt;• Aufbaukursus „Laufend fit“ ab dem 14. August, zehn Wochen jeweils montags von 19 bis 20 Uhr.• Weitere Informationen und Anmeldung bei Lauftherapeutin Maren Dux unter Tel. 0176-72478288 oder per E-Mail an: Maren.dux@web.de sowie in der TSV-Geschäftsstelle unter Tel. 04182-21172 oder im Internet unter www.todtgluesinger-sv.de . Treffpunkt für alle Laufkurse ist der Sportplatz am Tostedter Schulzentrum in der Schützenstraße 53.