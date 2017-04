Zumba und kreativer Kindertanz beim MTV Tostedt

bim. Tostedt. Der MTV Tostedt startet am Mittwoch, 3. Mai, einen neuen Zumba-Kursus für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. Der Kursus findet zehn Mal jeweils mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr im Gymnastikraum in der Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule statt. Infos und Anmeldung unter Tel. 0176-87788276.

• Beim Angebot „Kreativer Kindertanz“ sind drei bis sechsjährige Tänzerinnen und Tänzer jeweils donnerstags zwischen 15.45 und 16.30 Uhr im Gymnastikraum der Sporthalle der Schule am Düvelshöpen herzlich willkommen. Dabei stehen die eigene Körperwahrnehmung, und die Schulung von Koordinationsfähigkeit, Konzentration, Wahrnehmungsfähigkeit sowie das Gefühl für Rhythmus und Musik im Mittelpunkt.

Neben vielen unterschiedlichen Tanzspielen und Improvisationselementen werden aus den Reihen der Kinder heraus eigene Bewegungsmuster und Tanzideen entwickelt und präsentiert. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 04186-895240.