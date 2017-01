Telefonieren und Surfen in bester Qualität - Mobil-Punkt neue in Tostedt

ah. Tostedt. Moderne Telekommunikation wird heutzutage sowohl im privaten, als auch gewerblichen Bereich immer wichtiger. Nur mit modernster Technik ist gewährleistet, dass alle Ansprüche perfekt erfüllt werden, was Schnelligkeit und Sicherheit des Datentransfers betreffen.

Jetzt gibt es in Tostedt ein Experten-Team, das sich um sämtliche Angelegenheiten rund um die Telekommunikation kümmert: Der „Mobil-Punkt“, der Telekom Partner im Landkreis Harburg, eröffnete ein Geschäft in der Bahnhofstraße 11 (Post-Filiale).„Wir sind kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen was die moderne Telefonie angeht“, sagt Geschäftsinhaber Joachim Rieckmann. Die Telekom fördert in der Samtgemeinde Tostedt den Breitbandausbau und hat bisher rund 80 Prozent des Bereiches erreicht. Mit VDSL (Very Highspeed Digital Subscriber Line) verfügt der Kunde über beste Technik. Beim Herunterladen erhöht sich die Geschwindigkeit auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Hochladen vervierfacht sich die Geschwindigkeit sogar auf bis zu 40 MBit/s. Gerade das Hochladen gewinnt immer mehr an Bedeutung.Menschen nutzen das Internet heute nicht mehr nur passiv, sondern teilen Texte, Fotos und Videos übers Netz. Der Telekom Partner „Mobil-Punkt“ ist der kompetente Ansprechpartner vor Ort für die Optimierung der Telekom DSL- und Mobilfunk-Anschlüsse. Geschäftsführer Joachim Rieckmann: „Die Geschwindigkeit von Internetverbindungen ist für viele Haushalte und besonders für Betriebe ein entscheidender Faktor. Unsere Mitarbeiter in Tostedt beraten umfassend und persönlich. Wir machen keine Haustürgeschäfte und auch keine telefonischen Aufträge. Bei uns steht Klarheit und Wahrheit im Fokus. Uns ist wichtig, dass jeder Kunde stets das für ihn optimale Angebot erhält. Unsere Kunden an unseren weiteren Standorten schätzen die persönliche Beratung. Hier haben sie stets einen Ansprechpartner vor Ort - anders als im unpersönlichen Internet.Testen Sie uns, wir beraten Sie gern bei allen Fragen zur Telekommunikation.“Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis12 Uhrah. Tostedt. Moderne Telekommunikation ist nicht nur Telefonie und Internet. Die Telekom bietet mit „Magenta SmartHome“ ein intelligentes Produkt an, mit dem man die Steuerung zahl-reicher Funktionen von Geräten im Haus per Smartphone steuern kann. „Mit SmartHome spart man Kosten im Haushalt und sichert zudem seine Immobilie“, sagtAlexander Blem vom neuen "Mobil-Punkt“ in Tostedt.„Mit ‚SmartHome‘ behält man sein Zuhause jederzeit im Blick. Egal, ob zu Hause oder unterwegs: Magenta SmartHome ist eine Fernbedienung für die Haussteuerung. Sie buchen den Magenta SmartHome Dienst und behalten so immer und überall die Kontrolle über Licht, Wärme, Strom und viele Elektrogeräte. Die kostenlose App, die mit Geräten vieler Hersteller funktioniert, läuft auf allen Smartphones oder Tablets mit Android, iOS und Fire OS. Sie wird ständig um zusätzliche Funktionen erweitert“, erläutert Christian Kaeker. Gerade in der Zeit, in der Einbrüche zunehmen, ist eine Haussicherung mit einer Steuerung über Magenta SmartHome ehr empfehlenswert“, sagt Alexander Blem. Das kompetente Team informiert ausführlich vor Ort.Wer zum „Mobil-Punkt“ in Tostedt geht, erhält eine kompetente Beratung. Jede Frage wird ausführlich beantwortet, jeder Tarif geprüft bis das beste individuelle Angebot offeriert werden kann. „Mehrwert durch persönliche Beratung“ lautet das Motto, das viele Bürger schätzen. Auch Termine beim Kunde sind nach Absprache mit dem „Mobil-Punkt“-Mitarbeitern möglich.