Betreiberwechsel bei der Tankstelle "Freie Welle"

Gutscheine und Öffnungszeiten

Dieser Schritt fällt Petra Matthies wahrlich nicht leicht, aber gesundheitliche Gründe zwingen die 53-Jährige dazu: Nach vier Jahrzehnten wird sie „ihre“ Tankstelle, die „Freie Welle“ an der B3 in Welle (Samtgemeinde Tostedt), in andere Hände übergeben: Ab dem 1. Juni steht die „Freie Welle“ unter der Regie von Birgit und Thomas Konow. Die beiden Buchholzer bringen 20-jährige Erfahrung im Tankstellengewerbe mit.„Seit 40 Jahren bin ich beruflich mit dem Tankstellen-Areal in Welle verbunden. Leider machen mir gesundheitliche Probleme eine Fortführung des Tankstellenbetriebes nun nicht mehr möglich“, erklärt Petra Matthies. Schon im Alter von 13 Jahren leistete sie in dem Betrieb Tankdienst. „Nach meiner Schulzeit absolvierte ich auch hier die Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin und arbeitete noch viele Jahre als Gesellin“, berichtet Petra Matthies.Nach ihrem Mutterschutz kümmerte sie sich um die Auflösung ihres alten Lehrbetriebes mit dem Gedanken, das Areal in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Das gelang: In Zusammenarbeit mit der Spedition Dallmaco von Wilhelm Dallmann feierten die Matthies im Februar 1999 die Einweihung der neuen Tankstelle „Freie Welle“.Mit ihrem Team und vielen treuen Kunden verbindet Petra Matthies zahlreiche Erinnerungen. „Ich bedanke mich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Ebenso gilt mein Dank auch meinen Mitbewerbern für das immer freundschaftliche und faire Verhältnis“, sagt Petra Matthies.Trotz aller Wehmut freut sie sich, in Birgit und Thomas Konow kompetente Nachfolger gefunden zu haben. „Insbesondere freut mich, dass alle jetzigen Mitarbeiter der Tankstelle ihren Arbeitsplatz behalten.“ Einzig Kfz-Mechaniker Eduard Werner habe die Tankstelle bereits im Frühjahr verlassen müssen, da die Werkstatt aufgelöst wurde.Dem Team und den neuen Betreibern Birgit und Thomas Konow wünscht Petra Matthies eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit. Die beiden Buchholzer haben von 1997 bis 2014 die Jet-Tankstelle in Buchholz geführt und sind mit einer Fahrzeugaufbereitung und Anhängervermietung selbstständig. „Wir bitten schon jetzt um Entschuldigung, da es aufgrund des Betreiberwechsels am 31. Mai und 1. Juni zu einer kurzfristigen Schließung kommt. Für unsere Frühstückskunden ist am 1. Juni aber der Backshop geöffnet. Dort gibt es dann ein paar ‚Einstands-Angebote‘“, so Thomas Konow.Noch ein wichtiger Hinweis an die "Freie Welle"-Kunden: Aufgrund der anstehenden Umstrukturierungen können die unter Leitung von Petra Matthies ausgestellten Gutscheine nur noch bis zum 31. Dezember 2017 eingelöst werden.Außerdem gibt es neue Öffnungszeiten: montags bis freitags von 5 bis 21 Uhr, samstags von 7 bis 21 Uhr und sonntags von 8 bis 21 Uhr.