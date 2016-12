Erster KIA-Kunde im Autohaus John / Service für Renault und Dacia bleibt bestehen

Das Tostedter Autohaus John, Bremer Straße 32, ist den Kunden seit Jahrzehnten als kompetenter Ansprechpartner für Renault und Dacia bekannt. Jüngst eröffnete Inhaber Karl Christian John auch seine KIA-Vertretung (das WOCHENBLATT berichtete). Viele Kunden nutzten bei diesem Anlass die Möglichkeit zu Probefahrten. Als allererster Kunde erwarb Tim Jannik Fieritz einen neuen KIA Cee‘d GT Track.Das Besondere an dieser qualitativ hochwertigen Marke, die es seit 20 Jahren auf dem deutschen Markt gibt: „Es ist der einzige Hersteller, der eine siebenjährige Garantie bietet, sowie außerdem Navi-Updates und eine Mobilitätsgarantie“, so John. Er freut sich, attraktive Modelle wie zum Beispiel Picanto, Rio, Cee‘d, Soul, Sportage und Sovento zu präsentieren. Mit den meisten Modellen sind auch Probefahrten möglich. So auch mit dem neuen Oberklasse-Wagen KIA Optima.„Der Service für Renault und Dacia bleibt selbstverständlich bestehen. Wir haben ein geschultes Team für alle Modelle von Renault, Dacia und KIA“, so Karl Christian John. Im Autohaus John werden Fahrzeuge aller Automarken repariert. Täglich finden Hauptuntersuchungen durch TÜV, GTU und Dekra statt.