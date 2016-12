Fachgeschäfte Friesecke in Tostedt haben drei gute Gründe zum Feiern

Blick in die Geschichte

45 Jahre Fachgeschäft Friesecke bedeutet:

Das Tostedter Traditionsunternehmen Friesecke, bekannt als Tabakwaren-, Lotto- und Zeitschriftenfachhandel, hat jetzt gleich drei gute Gründe zum Feiern: Das Geschäft besteht seit 45 Jahren, seit zehn Jahren ist Thorsten Friesecke Inhaber, und seit rund einem Jahr ist das Geschäft in der Bahnhofstraße auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den ehemaligen Räumen der Buchhandlung Voigt (Nr. 22) ansässig. Das nimmt Geschäftsführer Thorsten Friesecke zum Anlass, für Samstag, 7. Januar, ab 10 Uhr in beiden Geschäften - „Unter den Linden 16“ und „Bahnhofstraße 22“ - alle Kunden zum Sektempfang einzuladen.Den ganzen Januar lang können sich die Kunden dann auf verschiedene interessante Aktionen, Angebote und Vorführungen rund um die komplette Angebotspalette freuen. Unter anderem wird Auszubildende Ramona Buchwald zeigen, wie Zigaretten gedreht und gestopft werden.Grund genug, einen Blick in die erfolgreiche Firmengeschichte zu werfen.• 1. Januar 1972: Ursula Friesecke macht sich selbstständig und übernimmt mit ihrem Ehemann Günther den kleinen Tabakladen „Unter den Linden 16“.• 1977: Frieseckes eröffnen den zweiten Laden in der „Bahnhofstraße 25“.• 2007: Generationswechsel: Thorsten Friesecke übernimmt von seinen Eltern die Geschäftsführung, nachdem er bereits seit 1997 im Geschäft mitgearbeitet hat.Dass Thorsten Friesecke in die Fußstapfen seiner Eltern treten wird, war früh klar. „Schon als Kind fand ich es spannend, die Kartons, die in den Geschäften ankamen, auszupacken“, erzählt er. Auch im Teenie-Alter, wenn Klassenkameraden Party machen wollten, konnte Thorsten Friesecke dem nichts abgewinnen, er packte lieber im Laden seiner Eltern mit an.• 2008: Familie Friesecke vergrößert das Hauptgeschäft „Unter den Linden“ und integriert die Räume nebenan, die zuvor als Geschenkeladen genutzt wurden, mit ins Geschäft, sodass den Kunden eine größere Auswahl an Tabakwaren und Presseerzeugnissen geboten werden kann.• 2012: Thorsten Friesecke führt die „Genusswelten“ in den beiden Geschäften ein. Im Angebot sind leckere Produkte wie Fruchtaufstriche, Honig, Soßen, Senf und Dips, Öle, Pralinen, Liköre und verschiedene Teesorten - sogar eine „Töster Mischung“. Weiterhin gibt es elf Kaffeesorten aus besten Arabica-Bohnen der Privatrösterei „Becking Kaffee“.• Mai 2015: Das Tabakwaren- und Zeitschriftenfachgeschäft Friesecke übernimmt die Reinigung- und Wäschereiannahme, vormals im Gebäude der Bäckerei Elmers. Die Kunden profitieren von den langen Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis 13 Uhr nehmen die Mitarbeiter in der Friesecke-Filiale „Unter den Linden 16“ vom Oberhemd bis zur Tischwäsche entgegen, was in der „Bispinger Reinigung und Wäscherei“ fachgerecht gereinigt wird.• Ende 2015: Mit dem Umzug in die Räume der frühren Buchhandlung Voigt auf die gegenüberliegende Seite der Bahnhofstraße vor einem Jahr übernahm Thorsten Friesecke auch den (Schul-)Buch-Verkauf.Auch wenn sie eigentlich im Ruhestand sind, kommen Ursula und Günther Friesecke noch gerne in die Geschäfte, um einen netten Plausch mit den Kunden zu halten.• über 1.700 verschiedene Zeitungen und Zeitschriften mit Bestellservice undReservierungsmöglichkeit.• ein breites Sortiment an Pfeifentabak, Feinschnitt zum Zigaretten-Selberdrehen und -Stopfen, eine Spannbreite von Fehlfarben-Zigarillos bis zu erlesenen Havanna-Zigarren und Zigarillos aus Kuba oder der Dominikanischen Republik ebensowie nahezu alle Zigarettensorten. Dazu eine große Auswahl an E-Zigaretten und Liquids und Zigarettenformate.• zuverlässige Beantwortung aller Fragen rund um das Lottospiel mit Lotto 6 aus 49, Glücksspirale, Bingo, Keno, Oddset oder Toto durch geschultes Verkaufspersonal.• über 1.500 verschiedene Glückwunschkarten zu jedem Anlass von Geburt über Taufe, Konfirmation, diverse Hochzeitstage, Genesung, Umzug, Führerschein, Prüfung, Ruhestand, Abschied, Trennung, Trauer und vielem mehr. Trendpostkarten mit Sprüchen und Motiven für jede Gelegenheit gehören dazu. Briefmarken werden ebenso angeboten.• eine enge Beziehung zu Tostedt, was sich in exklusiven Produkten von Tostedt wiez.B. Tostedt-Tassen, Tostedt-Karten oder sogar einem Tostedter Geburtstagskalender zeigt.• im Bereich Süßwaren ein süßer Schokoriegel ebenso wie die selbst zusammen gestellten „bunten Tüten“ mit Weingummi aller Art und viele andere Leckereien.• kompetente Beratung durch ständig geschultes Verkaufspersonal und Erfahrungssammlung sowie Beobachtung neuer Trends auf diversen deutschlandweiten Messen.• freundlicher Service durch Reservierungs- und Bestellmöglichkeiten - auch für (Schul-)Bücher.• Online-Bestellservice unter www.buchecke-tostedt.de . Aktuelle Angebote sind auch auf facebook unter Fachgeschäft Friesecke zu finden.