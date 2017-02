Fahrzeugpflege Detlef von Dach - Wieder in gewohnter Qualität

Mancher Autobesitzer fragt sich, weshalb sieht die Oberfläche eines fremden Wagens frischer und edler aus als die des eigenen Fahrzeugs? Die Lösung des Rätsels: Die Oberfläche des Fahrzeugs ist mit Sicherheit von der Firma DEVODA behandelt worden. Detlef von Dach ist Spezialist für die Oberflächenbehandlung mit Nano-Technologie von lackierten Oberflächen aber auch von Kunststoffoberflächen. Dabei nutzt er die von ihm selbst entwickelten DEVODA®-Produkte.Das Unternehmen hat sich seit 1999 mit der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und dem Coating-Service auf dem Gebiet der chemischen Nano-Technologie und deren Spezialbeschichtungen spezialisiert. Mit den eigenen DEVODA®-Produkten hat Detlef von Dach einen neuen Standard in der Oberflächenveredelung geschaffen. Die DEVODA®-Produkte bewähren sich auch auf allen Weltmeeren, denn Reedereien von Containerriesen, Kreuzfahrern und Großraumfähren sind von Beginn an überzeugte Kunden, die von den Vorteilen der Oberflächenveredelung überzeugt sind. „Die Anwendungsgebiete der Nano-Technologie sind nicht nur auf die Einsätze bei Fahrzeugen beschränkt“, sagt Firmeninhaber Detlef von Dach. Weitere Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Fenster und Glasfassaden, Jalousien, Rollläden, Gartenmöbel, Boote, Wintergärten, Toiletten, Spiegel und andere Glaselemente, Duschkabinen, Badewannen und vieles mehr. „Unsere Kunden sind von der Qualität erstaunt, wenn sie das behandelte Produkte ansehen“, so Detlef von Dach. Sie erhalten den Wert des Fahrzeugs und erzielen sogar einen Mehrwert nach einer Anwendung.Da die Anzahl an Elektro-Fahrzeugen zunimmt und die Beleuchtungstechnik sich weiterentwickelt, ist der Betrieb von Detlef von Dach vom „Bundesverband Fahrzeugaufbereiter e.V.“ als Fachkraft für Hochvolt-Anlagen zertifiziert.(ah). Nach einem „Winterlager“ ist eine Geruchsbelästigung bei Fahrzeugen und eingelagerten Möbeln ziemlich hoch. Detlef von Dach nutzt eine innovative Technologie für die Geruchsbeseitigung. Die Anwendungsbereiche dafür sind: Pkw, Lkw, Caravan, Wohnmobile, Boote, Busse und Räume. „Mit unserer neuartigen Technologie neutralisieren wir Bakterien, Pilze und Schimmel wirkungsvoll und langanhaltend und für Menschen unbedenklich. Im Gegensatz zum oxidativen Reizgas ‚Ozon‘, welches gesundheitlich umstritten ist, arbeiten wir mit dem Prinzip der Heißvernebelung“, so Detlef von Dach.So erreichen SieDEVODA® - Agentur für WarenhandelTel. 0171 - 475 84 11E-Mail: info@devoda.deWeb: www.devoda.de