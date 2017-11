Goldschmiede Böhrnsen in Tostedt: schöner selbstgefertigter Schmuck als Geschenk

ah. Tostedt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um an die Geschenke zu denken, die für Freunde, Bekannte und Familie benötigt werden. Im Tostedter Fachgeschäft "Goldschmiede Böhrnsen" (Unter den Linden 9, Tel. 04182-8953) - dem ältesten Juweliergeschäft, das sich noch in Familienbesitz befindet - finden Interessierte viele individuell angefertigte Schmuckstücke.

"Wir legen großen Wert darauf, dass wir jedes einzelne Schmuckstück auf Kundenwunsch oder nach unseren eigenen Vorstellungen anfertigen", so Goldschmied Olaf Böhrnsen. "Dabei haben wir für jedes Budget etwas in unserem Programm", so der Goldschmied.Besonders ausdrucksstark ist der schöne Opalschmuck, von dem das Juweliergeschäft eine große Vielfalt präsentiert. Die Opale strahlen - je nach Lichteinfall - in zahlreichen Farbnuancen. Die Opale werden von Olaf Böhrnsen bereits seit längerer Zeit direkt von einem australischen Schürfer erworben.Beliebte Geschenke sind massive Siegelringe mit Familienwappen oder Initialen. "Gerne übernehmen wir die Umarbeitung von Trauringen nach Kundenvorstellung. So wird zum Beispiel oft ein Schmuckstein eingearbeitet", so Mareike Böhrnsen, Tochter von Olaf Böhrnsen."Wir fertigen auch Schmuckgutachten für Kunden an. Diese enthalten genaue Angaben über das Schmuckstück, ein Foto und den Wert. Dieses ist sehr wichtig, falls man die Versicherung in Anspruch nehmen muss", so Olaf Böhrnsen.Weihnachten ist auch Armbanduhrenzeit. Wie wäre es mit einer exklusiven Uhr? Die "Goldschmiede Böhrnsen" führt unter anderem die Uhren der renommierten Marke "Bruno Söhnle" aus Glashütte. In der Auswahl findet jeder Interessent seinen Favoriten.Die "Goldschmiede Böhrnsen" kauft ferner Altgold und Silber an. Der Kunde erhält den aktuellen Ankaufpreis genannt und kann entscheiden, ob er das Edelmetall veräußern möchte.Weitere Informationen telefonisch und im Internet unter www.goldschmiede-boehrnsen.de