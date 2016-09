Dass beim Tostedter Autohaus John jetzt auch KIA-Fahrzeuge erhältlich sind, wurde am Wochenende mit zahlreichen Interessierten groß gefeiert. Während viele Erwachsene die Gelegenheit zu Probefahrten nutzten, konnten die Kinder in der Hüpfburg toben oder sich schminken lassen.„Das Interesse an den Fahrzeugen von KIA ist groß. Wir haben sogar das ein oder andere Fahrzeug verkauft“, sagt Autohaus-Chef Karl Christian John, der mit der Resonanz zufrieden war.Das Besondere an dieser qualitativ hochwertigen Marke, die es seit 20 Jahren auf dem deutschen Markt gibt: „Es ist der einzige Hersteller, der eine siebenjährige Garantie bietet“, so John. Dabei reicht die KIA-Palette vom City-Flitzer bis zum Elektrofahrzeug.