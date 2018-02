"Herzstück" eröffnet - Mode für den Alltag - Kompetenz für die Kundinnen

ah. Tostedt. Sportive Alltagsmode für Frauen jeden Alter - dieses bietet Meike Eggers-Tasarz ab Donnerstag, 15. Februar, in Tostedt an. Die Modeexpertin eröffnet ihr Geschäft "Herzstück" im Himmelsweg 13.

"Ich freue mich, dass ich meine eigenen Vorstellungen der Mode-Präsentation hier in den Räumen des ehemaligen 'Gerlach Life' verwirklichen kann", sagt Meike Eggers-Tasarz. Die Modefachfrau ist über zehn Jahre in der Branche tätig."Ich lade alle meine bisherigen Kundinnen herzlich ein, sich die neuen Räume anzuschauen und sich über das vielfältige und liebevoll ausgesuchte Modeangebot zu informieren", so die Inhaberin, die sich schon seit länger Zeit mit dem Gedanken beschäftigte, sich mit einem Modegeschäft selbstständg zu machen.Das Geschäft "Herzstück" ist von Meike Eggers-Tasarz hell und freundlich gestaltet worden. Wer die Räume betritt, dem fallen sofort die vielen sorgfältig gestalteten Details auf, die das Fachgeschäft zu etwas Besonderem machen.Zum Team von Meike Eggers-Tasarz gehören Kerstin Weichler und Aline Tasarz. Sie sind erfahrene Ansprechpartner in Modefragen. "Wir kennen viele Kundinnen aus der Region, die im Vorgängergeschäft ihre Bekleidungsstücke gekauft haben. So haben wir natürlich auch die Erfahrung, welche Modewünsche unsere Kundschaft hat", so die Inhaberin."Herzstück - zieht an" - so lautet das Motto der drei Modeexpertinnen. "Wir präsentieren unseren Kundinnen Mode für den Alltag", sagt Meike Eggers-Tasarz. Die Kundinnen von "Herzstück" dürfen sich auf zwölf Kollektionen freuen, die monatlich in die Regale einsortiert werden. Es lohnt sich, regelmäßig in das Geschäft hineinzuschauen, denn täglich kommt neue Ware. Mode der Hersteller Street One, S. Oliver und SoyaConcept steht den Kundinnen zur Verfügung. Ferner dürfen sie sich ihre Lieblingsstücke unter der Mode der Hersteller Funky Staff, Abby's by Goodlife und Hosen von Buena Vista und La Nautique freuen. "Wir haben viele neue Hersteller mit frischer Mode in unserem Sortiment, bieten Frauen in jedem Alter entsprechende Bekleidungsstücke", sagt Kerstin Weichler.Dazu offeriert das Team Modeaccessoires wie Tücher, Gürtel, Taschen und Schlüsselanhänger. Die Accessoires werden liebevoll passend zur Mode ausgewählt.Auch eine Auswahl an sportiven Schuhen der beliebten Marke Tamaris - passend zur Mode - hält das Team bereit.In einer kleinen Spielecke in hinteren Bereich von "Herzstück" können sich die Kinder unter Aufsicht beschäftigen, während ihre Mütter die Mode anschauen und anprobieren. Selbstverständlich erhalten die Kundinnen Kaffee und Wasser angeboten, um während des Modebummels etwas zu entspannen.In fast allen Geschäften werden Kundenkarten ausgegeben, die die Brieftaschen zum Überquellen bringen. Nicht so bei "Herzstück". Inhaberin Meike Eggers-Tasarz hat sich eine "Taschen-Aktion" überlegt. Jede Kundin kann sich in eine Kundenkartei eintragen lassen und erhält eine hochwertige Einkaufstasche mit dem Logo "Herzstück - zieht an"."Wir werden in Zukunft Aktionen durchführen, bei denen diese Taschen mitzubringen ist und die Kundin bei ihrem Einkauf Vorteile hat. Auf eine Kundenkarte verzichten wir", so die Inhaberin."Herzstück" hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 durchgehend geöffnet. Parkplätze befinden sich im Himmelsweg direkt vor dem Geschäft.Tel. 04182-9596314