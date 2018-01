Neu in Tostedt: das Friseur-Team VK

Ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Ich habe bloß nicht gedacht, dass es so schnell geht“, sagt Veronika Kappes und strahlt. Im Herzen von Tostedt, in den Räumen in der Kastanienallee 1, hat sich die Friseurmeisterin ihren Traum vom eigenen Friseursalon, dem „Friseur-Team VK“, verwirklicht - unterstützt von ihrer Familie und ihrer Kollegin Jelena Pavic. „Ich habe hier den besten Standort“, sagt Veronika Kappes.Der mit 170 Quadratmetern großzügig bemessene Salon ist nach Feng Shui, einer Lehre aus China, die die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung zum Ziel hat, eingerichtet. Bei der Ausstattung half außerdem Veronika Kappes Verlobter in Absprache mit dem Architekten.Sie und Jelena Pavic bedanken sich bei ihnen sowie bei allen fleißigen Handwerkern und Technikern, die für die funktionelle wie angenehme Ausstattung gesorgt haben.Neben dem Empfangstresen und einer gemütlicher Warte-Ecke, in der sich die Kunden kostenlos mit Kaffeespezialitäten, Säften und anderen Getränken versorgen können, gibt es fürs Haarewaschen und -spülen Massagestühle, die für das Wohlbefinden der Kunden sorgen.Mit ihrer freundlich-fröhlichen Art haben die beiden jungen Frauen bereits seit November die Herzen ihrer Kunden erobert.Neben Haarschnitten und Styling für Damen, Herren und Kinder haben sich die Friseurmeisterin Veronika Kappes und die angehende Friseurmeisterin Jelena Pavic auf Farbe spezialisiert.Ein absoluter Trend - nicht erst seit dem „Outing“ von TV-Moderatorin Birgit Schrowange - sind graue Haare. „Wir machen viele unserer Kunden mit grauen Haaren oder Ombré, dunklem Haaransatz und helleren Spitzen, und Balayage für natürlich wirkende Strähnen glücklich“, berichtet Veronika Kappes.Weiterhin sind Hochsteckfrisuren gefragt - für Bräute, samt passendem Make up - und für alle anderen Anlässe.Die Herren können sich auch mit einer Rasur verwöhnen lassen.Bei Pflege-und Stylingprodukten setzen Veronika Kappes und Jelena Pavic auf die Produkte von Paul Mitchell. Der Haarpflegespezialist achtet bei seinen Produkten nicht nur auf höchste Qualität, sondern Paul Mitchell war das erste Haarkosmetikunternehmen, das sich gegen Tierversuche ausgesprochen hat. Außerdem engagiert es sich im karitativen Bereich und unterstützt u.a. die Umweltorganisationen World Wild Life-Found und Sea Shepherd.