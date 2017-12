Selbstgefertigte Holzdeko und Selbstgestricktes im Geschäft "Glücksmomente" in Tostedt

Nicht nur alles zum Häkeln und Stricken sowie Selbstgestricktes kann derzeit im Woll-Lädchen "Glücksmomente" im Himmelsweg 7 in Tostedt erworben werden, sondern bis Weihnachten auch weihnachtliche Engel und Holzdekorationen, gefertigt von Christine Buurman. Sie und ihr Mann fertigen seit Jahren die ansprechenden Holzfigürchen und waren auch schon öfter auf dem Tostedter Christkindlmarkt zu Gast. "Als ich mich im neuen Woll-Laden vorstellte, kam mir spontan die Idee, unsere Engel in diesem Jahr mal in den Himmelsweg Nr. 7 schweben zu lassen, wo sie mit den 'wolligen' Produkten von Inhaberin Sonja Bade eine schöne Verbindung eingehen", sagt Christine Buurman.Sonja Bade, die "Glücksmomente" im Oktober eröffnet hat, bietet jetzt auch Strickkurse für Anfänger jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr an und lädt zum gemütlichen Strick-Treff donnerstags von 16 bis 18 Uhr ein.• Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Infos unter Tel. 04182-9590000.