Treu, fachlich kompetent und kollegial - Kreishandwerkerschaft würdigte langjährige Betriebsangehörige beim "Fest der Jubilare"

Sie halten "ihren" Betrieben seit Jahrzehnten die Treue, sind fachlich kompetent und kollegial. Jetzt wurden die verdienten Jubilare der Handwerksbetriebe im Landkreis Harburg im Rahmen einer Feierstunde auf dem Hof Oelkers in Wenzendorf-Klauenburg gebührend gewürdigt. In ihren Reden ließen Landrat Rainer Rempe, Detlef Bade, Kammerpräsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), das Handwerk hochleben. Außerdem würdigten sie die Erfolge von fünf Nachwuchs-Handwerkern, die Kammer- und Landessieger geworden sind.Kreishandwerksmeister Uwe Kluth begrüßte die 250 Teilnehmer, darunter zahlreiche Ehrengäste. Die Betriebe im Kammerbezirk seien sehr zufrieden mit Auftrags- und Beschäftigungslage. Dennoch gebe es auch Grund zur Besorgnis angesichts rückläufiger Bewerberzahlen. Um im Wettbewerb um junge Leute bestehen zu können, müsse weiter darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Handwerk attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze bietet. Gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, dass bei langjährig bestehenden Betrieben die Nachfolge gesichert sei.Die Jubilare seien Garant für den Unternehmenserfolg und die besten Vorbilder für den Handwerker-Nachwuchs, sagte Landrat Rainer Rempe. Die Branche boome, die Auftragsbücher seien überwiegend gut gefült. Auch heimische Handwerksbetriebe profitierten von der guten Konjunktur und dem Bauboom.Mit 40 Prozent Ausbildungsquote sei das Handwerk der größte Ausbilder im Landkreis. Dennoch gelte es wegen des zunehmenden Fachkräftemangels, Jugendliche, Eltern und Lehrer fürs Handwerk zu begeistern, so Rempe."Handwerk verbindet", erklärte Hans Peter Wollseifer. Er dankte wie seine Vorredner den Jubilaren für ihre Betriebstreue und den Jung-Handwerkern, die sich durch ihre Leistungen hervorgetan haben. "Sie stehen für die nächste Generation an Handwerkern und erobern die Zukunft", so Wollseifer. Zusammen verbänden die Jubilare und die Jung-Handwerker die beiden Seiten, für die das Handwerk stehe: Stabilität und Innovationsfreude.Dann hinterfragte er, was Glück bedeute. "Dass wir Sinn und Wert unserer Arbeit erfahren, unterscheidet uns von großen Industriebetrieben", erklärte Wollseifer.Für viele Jugendliche seien Abitur und Studium die erste Wahl. Doch über 30 Prozent würden später ihr Studium abbrechen, Tendenz steigend. "Wir könnten sie im Handwerk gut gebrauchen. Mit einem Gesellenbrief steht ihnen die Welt offen." Bei Handwerksmeistern sei auch die Arbeitslosenquote extrem niedrig. Daher müsse die Meisterqualifikation gestärkt werden. "Die Angriffe der EU-Kommission auf den Meisterbrief akzeptieren wir nicht", gab sich Wollseifer kämpferisch."Wir wollen attraktiver Ausbilder und starker Arbeitgeber sein." Dafür brauche man u.a. eine attraktive und moderne Bildung und einen Berufsbildungspakt, mit dem Geld in die duale Ausbildung fließe.Die Politik müsse ihr Engagement für kleine Handwerksbetriebe und den Mittelstand verstärken, sonst schwinde die Wirtschaftskraft aus den ländlichen Räumen. Und Leistungsträger müssten steuerlich entlastet werden. "Ein tolles Signal nach Sondierung und Koalitionsvertrag wäre die Überschrift: 'Leistung lohnt sich wieder'", so Wollseifer, der für seine Ausführungen viel Applaus erntete.Die Jubilare der:Lieselotte Münter, 26 Jahre, Kerstin Langer, 28 Jahre, Gundela Naylor, 32 Jahre (alle De Heidbäcker GmbH, Wittorf); Andreas Maack, 25 Jahre (Bäckermeister Christian Müller, Oldendorf).Jürgen Langheinrich, 25 Jahre (Willi Jockel Baugeschäft GmbH, Rosengarten, Jens Hübschmann, 25 Jahre, und Ditmar Kindervater, 25 Jahre (beide Brandmann Schornsteintechnik GmbH & Co.KG, Seevetal), Reinhard Pawlowski, 25 Jahre (Ruschmeyer Bauunternehmen GmbH, Winsen).Mario Schwaberow, 25 Jahre (Ritscher Bedachungen GmbH & Co.KG, Hollenstedt), Matthias Putensen, 25 Jahre (Otto Neben GmbH & Co.KG, Salzhausen).Frank Wilke, 25 Jahre, Matthias Wenke, 25 Jahre, Petra Scheele, 25 Jahre (alle Elektro König GmbH, Winsen), Hartmut Modei, 40 Jahre (Maack GmbH Fachbetrieb für Elektro, Hollenstedt), Horst Seehagel, 50 Jahre, Karlheinz Schwarz, 50 Jahre (beide Beneke GmbH, Moisburg).Tanja Durin, 25 Jahre (Friseurmeisterin Marianne Böttcher, Winsen), Angela Dittrich, 25 Jahre (Friseurmeisterin Sabine Peters, Tostedt).Uwe Salomom, 25 Jahre, (Wille Karosseriebau GmbH & Co.KG, Lüneburg).Jörg Schwentke, Jörg Diehn, Petra Wolperding, Marco Schimkus, Peter Weselmann, alle 25 Jahre (alle Wolperding automobile GmbH & Co.KG, Winsen), Martin Kühne, 25 Jahre (Kurt Soujon GmbH, Tostedt), Matthias Wieberneit, 25 Jahre (Hans Tesmer AG & Co. KG, Winsen), Norbert Deetz, Brigitte Wonsack, Olaf Langer, Ingrid Lewandowski, Viktor Krüger, Uwe Witte, Mong Nguyen Ngos, alle 25 Jahre, Hans-Georg Stein, 40 Jahre, (alle Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co.KG, Jesteburg), Sigrid Hennigs-König, 25 Jahre, (Rohn GmbH & Co.KG Kfz-Technik, Buchholz), Mark Mindermann, 25 Jahre , Andre Vassmer, 35 Jahre, Karl-Heinz Apel, 50 Jahre (alle Köhnke GmbH & Co.KG, Buchholz), Jan Gottschalk, 25 Jahre, Helmut Winkelmann, 25 Jahre (beide Autohaus Lohmann GmbH & Co.KG, Heidenau), Andreas Meischt, 25 Jahre, Thorsten Pycha, 28 Jahre, Carsten Höhne, 28 Jahre, Michael Filter, 31 Jahre, Matthias Kratzke, 32 Jahre, Friedhelm Diercks, 40 Jahre, Uwe Melnicky, 43 Jahre (alle Autohaus Ernst-A. Czychy, Inh. Joachim Czychy e.K., Neu Wulmstorf), Frank Warszta, 40 Jahre (Autohaus Schaible GmbH, Neu Wulmstorf), Hans-Jürgen Höger, 40 Jahre (Kraftfahrzeugmechanikermeister Claus Holznagel, Neu Wulmstorf), Herbert Vieregge, 40 Jahre (Autohaus Meyer GmbH, Tostedt).Maler Gerald Fengler, 30 Jahre (Bostelmann & Sohn Malereibetrieb GmbH, Moisburg), Heribert Giemsch, Thomas Nilles, Reinhard Kirsch, Bettina Harms, Maike Schamott (alle 25 Jahre), Manfred Günther, 40 Jahre, Hans-Jürgen Köhler, 40 Jahre, Sigrid Harms, 40 Jahre und Hans-Heinrich Harms für 60-jährige Verbundenheit zum Maler- und Lackierer-Handwerk (alle Hans-Heinrich Harms Malereibetrieb GmbH, Winsen).Jens Wegner, 25 Jahre (Fenstertechnik Dirk Wollin GmbH, Salzhausen), Rolf Hülse, 40 Jahre, (Thillmann Stahl- und Metallbaugeselleschaft mbH, Seevetal).Hans-Peter Behrens, 25 Jahre (Kluth & Sohn Haustechnik GmbH, Buchholz), Hansjörg Lüllau , 25 Jahre (Rüdiger Ernst Heizungstechnik Inh. Stefan Wenk e.K., Stelle), Jörn Böker, 25 Jahre (Kröger Sanitär-Heizung GmbH & Co.KG, Hanstedt, Henryk Mencel, 25 Jahre (E. Blöck GmbH Installateur und Heizungsbau, Rosengarten), Viktor Jakoby, 25 Jahre, Reinhard Behrens, 40 Jahre, Angelika Szewczyk, 40 Jahre (alle Wilhelm Kleesch Klempnerei, Sanitär-u.Heizungsbau GmbH & Co. KG, Tostedt), Thomas Eggers, 40 Jahre (Wilhelm Maack GmbH & Co.KG, Winsen), Wolfgang Indorf, 40 Jahre (Meibaum GmbH, Buchholz).Bernd-Dieter Beecken, 25 Jahre (Tischlermeister Hanspeter Oertzen, Winsen), Rainer Göthling, 25 Jahre (Tischlermeister Hanspeter Oertzen, Winsen), Bernd Stolz, 25 Jahre (Tischlerei Hintze & Wille OHG, Salzhausen), Marian Topór, 25 Jahre (Richter Zäune und Carports, Eyendorf), Jens Schmidt, 46 Jahre (Tischlerei Lars Becker GmbH, Stelle).Ralf Paulmann, 25 Jahre, Dieter Brusch, 25 Jahre (beide Holz- und Aluminiumbau Heinrich Bardowicks GmbH, Winsen), Bernd Wille, 25 Jahre (Zimmerei Thomas Noll GmbH, Tostedt), Anja Bruns, 25 Jahre, Martin Weimer, 25 Jahre (beide SVB-Bau GmbH Stahlbeton Zimmererarbeiten, Stelle), Heiko Goes, 25 Jahre, Jutta Bruns, 31 Jahre (beide Adolf Bruns Holzbau GmbH, Stelle).