Werbekreis Tostedt traf sich zum "Networking"

bim. Tostedt. Unter dem Titel "Networking" (netzwerken) stand der neue Neujahrsempfang des Werbekreises Tostedt. Dahinter steckt die Idee von Werbekreismitglied Lisa Fenger, das Potential der über 100 Mitglieder zu nutzen, um sich gegenseitig zu stärken, das Kaufpotential von Tostedt besser zu nutzen und miteinander Geschäfte zu machen. 40 Mitglieder und geladene Gäste kamen zu der Veranstaltung im Hotel "Zum Meierhof".

Netzwerken bedeutet auch, sich zusammen zu tun und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Genau das fand an diesem Abend bereits statt, indem durch das Kennenlernen Vertrauen aufgebaut wurde, aus dem sich gegenseitige Empfehlungen ergeben können.

Um die Frage „Was habe ich davon, dass ich im Werbekreis bin?“ beantworten zu können, sammelte Lisa Fenger zu den Themen: „Mein Wunsch an den Werbekreis“ und „Meine Idee für den Werbekreis“ Wünsche und Ideen, die anschließend lebhaft diskutiert wurden.

Am Ende waren sich die Teilnehmer einig, dass das "Networking Tostedt" auf jeden Fall regelmäßig stattfinden soll. Das nächste Treffen wird am 23. Februar um 19.30 Uhr im Medienwerk 15, Friedrich-Vorwerk-Straße 15, sein.