Würth in Tostedt: eine Top-Adresse für Handwerker

In der Friedrich-Vorwerk-Straße 22 bietet Würth auf einer Verkaufsfläche von rund 400 Quadratmetern ein breites Qualitätssortiment mit über 5.000 Artikeln an.Handwerker und Gewerbetreibende können ihren Sofortbedarf somit in unmittelbarer Nähe zum regionalen Einsatzort decken und aus einer Vielfalt an Produkten wählen: Das Portfolio umfasst eine Auswahl aus den Bereichen Holz, Bau, Metall, Elektro, Sanitär, Kfz sowie dem Nutzfahrzeug- und Landwirtschaftsbereich.Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung bilden innerhalb des Sortiments einen weiteren Schwerpunkt. Die Niederlassungsverkäufer freuen sich darauf, die Kunden in der Würth Verkaufsniederlassung in Tostedt von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr und am Freitag von 7 bis 16 Uhr begrüßen zu dürfen und sie über das umfassende Angebot zu informieren.