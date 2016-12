Aktion Weihnachtswunsch schenkt immer mehr Freude

Das Gute vorweg: alle 169 Kinder und Jugendliche, die zum ersten Advent einen Wunschzettel an die Weihnachtsbäume in den drei Sparkassen-Filialen in Buchholz, Tostedt und Holm-Seppensen gehängt hatten, bekommen ihren Wunsch am Heiligen Abend auch erfüllt. „Das ist super, ein ganz großer Erfolg“, sagte Ekkehard Voppel, Bereichsleitung im Friedenshort beim Abschluss der Aktion Weihnachtswunsch.Zum sechsten Mal in Folge hatten die Sparkasse Harburg-Buxtehude und der Lions-Club Buchholz-Nordheide die gemeinsame Aktion initiiert. Nutznießer sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen sechs und 23 Jahren, die von der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort GmbH im Landkreis Harburg betreut werden und deren finanzielle Situation nicht so rosig ist, als dass alle Weihnachtswünsche von ihren Familie erfüllt werden könnten.Die ebenso einfache wie geniale Idee der Aktion besteht darin, dass sich jeder Besucher der drei Sparkassen-Filialen einen Kinder-Wunschzettel am Weihnachtsbaum aussuchen kann, der ihm besonders zusagt. Der anonyme Gönner besorgt das Geschenk im Gegenwert von höchstens 25 Euro, verpackt es meistens sehr liebevoll, schreibt die auf dem Wunschzettel notierte Nummer auf die Verpackung und gibt es wieder in der Sparkassen-Filiale ab. Dort werden die Geschenke von den Friedenshort-Mitarbeitenden abgeholt und an die Familien der betreuten Kinder weitergeleitet.Die Wünsche gingen in diesem Jahr von Kopfhörern zum Musik hören über Kuschelkissen mit Trekker Motiv bis hin zu Jacken und Lego Technik.In diesem Jahr gab es wieder einige wenige Wunschzettel, die nicht von Kunden oder Mitarbeitern ausgewählt wurden. Traurig sein müssen diese Kinder natürlich trotzdem nicht, denn die Sparkasse und der Lions-Club übernehmen die Kosten für ihr Geschenk.„Man merkt, dass sich die Aktion eingespielt hat. Auf beiden Seiten ist immer mehr Freude zu spüren“, sagt Ekkehard Voppel.„Ich habe nur positive Rückmeldungen von den Kunden bekommen“, berichtet Filialleiterin Dorit Wickboldt aus Tostedt. „Und auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Kolleginnen und Kollegen einen oder mehrere Wunschzettel genommen, um den Wunsch zu erfüllen.“ Die Aktion Weihnachtswunsch ist also nicht nur bei den Kunden beliebt.„Bei uns haben die Kunden schon nach den Wunschzetteln gefragt, bevor der Baum überhaupt gestanden hat“, freut sich Bianca Oesmann aus Buchholz, dass die Weihnachtswunschaktion auch in diesem Jahr wieder ein so toller Erfolg geworden ist.