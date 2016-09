Mit einer kleinen Spende Großes erreichen

Herbstsammlung des DRK beginnt am 17.9.2016

Auch vor Ihrer Haustür sind viele haupt- und ehrenamtliche Helfer aktiv und kümmern sich mit verschiedenen Dienstleistungen und mit viel Engagement um diejenigen, die benachteiligt oder in Not sind: z.B. in den Kleiderkammern für Bedürftige, z.B. in der Pflege, Betreuung und Aktivierung von Senioren, bei der Blutspende, im Rettungsdienst oder in der Kita.Damit all das und vieles mehr erfolgreich und ganz im Sinne der Mitmenschlichkeit fortgeführt werden kann, braucht es nicht nur viel Engagement und Zupacken, sondern auch finanzielle Unterstützung!Deshalb führt des DRK vom 17.09. bis 15.10.2016 seine Herbstsammlung durch. In den Ortschaften werden in diesem Zeitraum an viel frequentierten Stellen Spendenkreuze aufgestellt. Einige DRK-Ortsvereine gehen darüber hinaus nach vorheriger Ankündigung von Tür zu Tür, um Spenden zu sammeln.Wer die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Harburg und auf Landesebene unterstützen möchte, kann auch online spenden unter: www.drk-lkharburg.de/spenden oder dort die Daten des Spendenkontos einsehen. Jeder Betrag hilft!Geben Sie ein wenig, damit das Deutsche Rote Kreuz alles geben kann!