"Schultemania" in Buxtehude

Tausende Fans feiern Michael Schulte





Dieser Mann bringt Menschenmassen zum Jubeln: Michael Schulte, Vierter im Eurovision Song Contest, wurde am Freitagnachmittag in der Buxtehuder Innenstadt von Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt und tausenden Fans empfangen. "Die Stadt Buxtehude und ihre Menschen sind einfach großartig", schwärmte Michael Schulte und erntete tosenden Beifall. Nach einem Kurzauftritt nahm sich der Star viel Zeit für seine Fans. "Er ist der Sänger der Herzen", freute sich eine Besucherin. Mehr über den Buxtehuder und seine treuen Anhänge erfahren Sie am Dienstagabend auf unserer Homepage und in der Mittwochs-Ausgabe des WOCHENBLATT.