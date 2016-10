Steller Kunde der Sparkasse Harburg-Buxtehude gewinnt 5.000 Euro bei „Sparen+Gewinnen“

Die Lotterie „Sparen+Gewinnen“ der niedersächsischen Sparkassen kennt der Steller Rentner schon lange. Seine Frau nimmt seit vielen Jahren mit 15 Losen an der Lotterie „Sparen+Gewinnen“ teil. „Meine Frau hat mich im letzten Jahr überzeugt, mir auch regelmäßig Lose zu kaufen“, sagt der 71-Jährige. Herr Kochlin hat sich Ende 2015 für zehn Lose entschieden, auch damit er passend vor Weihnachten das Ersparte für den Kauf von Geschenken nutzen kann.„Meine Frau und ich freuen uns sehr über den Gewinn“, sagt Hans-Henry Kochlin bei der Übergabe durch Monika Noweck, Leiterin der Sparkassen-Filiale in Stelle. Konkrete Pläne haben die Eheleute aber noch nicht mit dem Geld. Die Renovierungen im Haus sind gerade abgeschlossen. „Ein paar kleine Anschaffungen stehen aber noch aus. Da passt der Gewinn wunderbar“, sagt der Rentner. Monika Noweck freute sich mit ihrem Kunden und gratulierte mit Blumenstrauß in der Filiale.„Die Lotterie ,Sparen+Gewinnen‘ verbindet seit über 60 Jahren vernünftiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen und sozialem Engagement“, erklärt Monika Noweck. „5 Euro kostet ein Lotterielos, davon werden 4 Euro gespart und verzinst am Jahresende auf dem Kundenkonto gutgeschrieben. 1 Euro ist Lotterieeinsatz und sichert 15 Gewinnchancen im Jahr auf monatliche Gewinne von bis zu 50.000 Euro. Es winken lukrative Zusatzgewinne bei drei SonderauslosungenDie Erträge aus der Lotterie fließen gezielt in die Region zurück, aus der sie stammen. So konnten bisher vielfältige gemeinnützige Projekte in der Stadt Buxtehude sowie in Bezirk und Landkreis Harburg, dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Harburg-Buxtehude, durch Sparen+Gewinnen‘ unterstützt werden.“