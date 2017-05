Der Hör-Tipp: Zwei CD/DVD-Boxen nicht nur für Sammler

Sie hatten sich eigentlich von der Live-Bühne verabschiedet. Nun sind die Brüder Wingenfelder mit ihrer Band "Fury in the Slaughterhouse" rückfällig geworden. Sie befinden sich momentan wieder auf Tour und haben die drei-CD/DVD-Box "30 - The Ultimate Best Of Collection" (Sony Music) veröffentlicht.Die Band hat die Pause gut vertragen, sie klingt frischer denn je zuvor. Und auch die wenigen neuen Songs werden Fans finden und zu Hits werden. Trommler Rainer Schumann überzeugt mit seiner Kreativität und Routine an den Drums.Die Veröffentlichung zeigt, dass diese Band sich hinter keiner anderen internationalen Gruppe verstecken muss. Diese Song-Sammlung ist nicht nur etwas für Fans der Band.Eine absolute Sammlung der Veröffentlichungen von Herbert Grönemeyer ist die Box "Alles". Sie umfasst alle 13 Studioalben (darunter zehn remastered) + Cosmic Chaos), drei Live Alben ("Grönemeyer Live", "Unplugged Herbert" und "Live in Bochum") und das internationale Album "I Walk" sowie die Soundtracks "The American & A Most Wanted Man". Exklusiv und nur in dieser Box erhältliche befinden sich Raritäten und Remix Alben.Ferner findet der Grönemeyer-Fan ein 68-seitiges Buch mit neuen Essays renommierter Autoren und Musikjournalisten, raren Bildern, kompletter Diskographie und mehr.Auch ein hochwertiger Kunstdruck im Format 25 x 25 cm befindet sich in der Box.Eine tolle Box, die über das Lebenswerk des Sängers komplett informiert.Gesehen bei: Meda Markt Buchholz