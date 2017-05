Der Trend Doppelhaus

Für viele Menschen bedeuten die eigenen vier Wände die Erfüllung eines Traumes. Eigenheime eignen sich besonders gut zur Altersvorsorge oder zur Kapitalanlage. Doch die Auswahl fällt nicht immer leicht.

Bestimmt haben auch Sie sich folgende Fragen bereits gestellt:Möchten Sie einen Neubau erwerben?Oder eine bereits gebrauchte Immobilie?Bei einer Bestandsimmobilie fallen oft Kosten für einen Umbau oder Modernisierungen an. Diese Kosten müssen bereits beim Kauf mit eingeplant werden. Hierbei empfiehlt es sich einen Gutachter zur Rate zu ziehen um nicht in eine Kostenfalle zu tappen.Ein Neubau bietet Ihnen und Ihrer Familie viele Vorteile. Gemeinsam mit einem Architekten können Sie Ihre Wünsche in die Planung mit einbringen und Änderungen vornehmen. Eine genaue Kostenplanung bietet Ihnen absolute Kostensicherheit und Transparenz.Gerade in den letzten Jahren in denen die Zinsen stark gefallen sind und sich viele Menschen für den Kauf eines Eigenheimes entschieden haben, erfreute sich das Doppelhaus großer Beliebtheit. Grundstücke gerade in Stadtnahen Gebieten sind sehr teuer und oft kaum zu finden.Überzeugen Sie sich von weiteren Vorteilen eines Doppelhauses:Grundstück kann wesentlich kleiner sein als das bei einem freistehenden HausEinsparung der EnergiekostenGeringere laufende Kosten bieten Ihnen finanzielle FlexibilitätGedämmte Zwischenwand für Ihre PrivatsphäreBei einem freistehenden Haus benötigen Sie ein wesentlich größeres Grundstück als bei einem Doppelhaus. Da bei einem Doppelhaus zwei Häuser direkt aneinander gebaut werden können Sie so auf ein kleineres Grundstück zurückgreifen und sich dieses mit Ihrem Nachbarn teilen.So fallen geringer Kosten beim Kauf sowie bei den laufenden Kosten an wie z. B. der Grundsteuer. Sie können Ihr Grundstück effizient nutzen und nach Ihren Vorstellungen herrichten. Auch im Alter wird Ihnen die Pflege aufgrund der kleineren Gartenfläche erleichtert.Die Einsparung von Energiekosten spricht ebenfalls für ein Doppelhaus. Da bei einem Doppelhaus beide Doppelhaushälften direkt aneinander gebaut werden entfällt eine Außenwand. Somit haben Sie weniger Energieverlust und können sich Heizkosten sparen.Aufgrund einer extra gedämmten Zwischenwand können Sie sicher sein, dass Ihre Privatsphäre gewährt ist.Der klassische Neubau wie Sie Ihn von früher kennen stellt Sie vor große Herausforderungen. Handwerker müssen koordiniert werden und das Überblicken der Kosten ist neben dem Alltag nur schwer möglich.Der Bau eines Fertighauses bietet Ihnen alle Vorteile eines Neubaus:- Begleitung der gesamten Bauphase durch einen Architekten- Niedrige Energiekosten aufgrund neuster Baustandards- Kostentransparenz während des gesamten Baus- vor Ort gemauerte Passivhauswände- Sicherstellung, dass in den nächsten Jahren keine Modernisierungskosten anfallen- staatliche Förderungen der KfW Bank möglich- Kein Massenprodukt von der Stange sondern Ihr persönliches TraumhausFertighäuser werden Ihnen schlüsselfertig übergeben und inzwischen auch häufig als Doppelhaushälfte angeboten . Während des gesamten Baus können Sie die Fortschritte beobachten und sich selbst ein Bild von der Entstehung Ihrer Doppelhaushälfte machen. So haben Sie die Möglichkeit auch während der Bauphase Änderungen vornehmen zu können.Der Fertigbau wird von einem Architekten für Sie betreut. Selbst wenn Sie nicht vor Ort sein können werden Sie über die Fortschritte informiert. So können Sie sich um den Einzug oder die Auswahl Ihrer Einrichtung kümmern und sich entspannt zurücklehnen.Die Bauzeit eines Fertighauses ist wesentlich geringer als die eines Neubaus. Die Dauer beträgt ca. 6 bis 12 Monate.Gemeinsam mit Ihrem Architekten können Sie Förderungen über die KfW Bank beantragen. Je nach Energieeffizienz können pro Doppelhaushälfte bis zu 150.000,00 € beantragen.Die Förderungen seitens der KfW Bank stellen sich wie folgt zusammen:Über das Wohneigentumsprogramm 124 können Sie für den Erwerb einer Immobilie für die Selbstnutzung 50.000€ beantragen. Derzeit können Sie diese Förderungen bis zu 10 Jahre festschreiben.Über das Programm energieeffizient Bauen erhalten Sie für Ihren Neubau bis zu 100.000€ pro Wohneinheit. Die Kondition hierfür richtet sich nach den jeweiligen Effizienzklassen. Derzeit können Sie diese Förderungen sogar bis zu 20 Jahre festschreiben.Die Beantragung wird für Sie vom Architekten übernommen – Sie reichen diese mit Ihrer Baufinanzierung bei der gleichen Bank ein und erhalten Ihre Förderung nach Baufortschritt ausgezahlt.Nutzen Sie die Möglichkeit gemeinsam mit einem Architekten Ihre Ziele und Wünsche zu besprechen. Bringen Sie Ideen und Vorschläge in die Planung mit ein und schaffen Sie gemeinsam Ihr Traumhaus.Lassen Sie sich beim Bau Ihres Fertighauses von Profis begleiten und freuen Sie sich auf die reibungslose Fertigstellung.