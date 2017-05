Die Badesaison 2017: moderne Strand- und Bademode, die schönsten Baderegionen in Norddeutschland und die besten Strandspiele

2017 sind bei der Bademode vom Bikini bis zum Badeanzug viele raffinierte Details angesagt. Die Farben sind überwiegend dezent. Die leichte und dünne Strandkleidung kommt locker und lässig daher. Strand-Accessoires wie Sonnenbrille und Sandalen machen das Sommer-Outfit perfekt. In warmem Wasser mit Flipper baden oder an der Ostsee planschen. Die Deutschen haben klare Vorstellungen von ihrem Lieblingsurlaub, der gerne im eigenen Land sein darf. Neben der Ostsee ist auch die Nordsee hoch im Kurs. Wer in der Nähe wohnt, besucht häufiger die schönsten Strände Deutschlands. Dazu gehört unter anderem in Schleswig Holstein die Hohwachter Bucht, die zur Kieler Bucht gehört. Ein Ort für Ruhesuchende, denn es geht hier ziemlich entspannt zu, vor allem Richtung Norden.Sankt Peter Ording in Nordfriesland bietet eine breite Auswahl an Strandmöglichkeiten. Und so breit und riesig ist auch der feine Sandstrand. Auch in der kommenden Badesaison ist von FKK bis zum Bade-Urlaub mit Hund alles möglich. Auch hier wird es Richtung Norden immer ruhiger. Bei Ebbe steht Ihnen ein riesiger Strandabschnitt zur Verfügung.Die Nordseeinsel Amrum verfügt über einen 12 Kilometer breiten Sandstrand, der bei Ebbe anderthalb Kilometer breit ist. Genaugenommen handelt es sich bei dem Kniepsand um eine Sandbank, die langsam wandert und sich an die Insel schmiegt. In Ostholstein befindet sich der Timmendorfer Strand , der mit der Bahn sehr gut erreichbar ist. Neben Strandkörben gibt es an diesem Ostseestrand auch Beachvolleyballfelder, Spielplätze und Eisbuden.Zu den schönsten Küstenabschnitten der Ostsee gehört der Weststrand der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, der sich in einem Naturschutzgebiet befindet und von wilder Landschaft umgeben ist. Der Strand ist weich und hell soweit das Auge reicht. Es gibt grasbewachsene Dünen mit alten Bäumen und im Hochsommer ist es nicht zu voll. Der längste Sandstrand Deutschlands befindet sich auf Usedom und ist 42 Kilometer lang. Zwischen Bansin und Ückeritz gibt es Felsen, was diesen Strandabschnitt besonders schön macht.Am Strand zu spielen macht riesigen Spaß. Es gibt einen riesigen Sandkasten zum buddeln, Türme bauen und Gräben anlegen. Das alles geht mit bloßen Händen oder einfacher auch mit Strandspielzeug. Etwas gröberer Sand lässt sich ganz fein sieben und mit kleinen Förmchen können Sandkuchen gebacken und Burgen verziert werden. Und wer kennt nicht das berühmte Einbuddeln des Geschwisterkindes oder der Eltern?Gegenstände vergraben, malen und Rutschbahnen für MurmelnWas gibt es sonst noch für schöne Strandspiele , die nie aus der Mode kommen und auch in der kommenden Badesaison 2017 wieder aufregend und spaßig sein werden? Sie können zum Beispiel Gegenstände im Sand verbuddeln und Ihre Kinder diese suchen lassen. Oder sie suchen selbst Gegenstände, die Ihre Kinder vergraben haben. Feiner Sandstrand eignet sich auch hervorragend zum Malen mit dem Finger oder einem kleinen Stock. Oder Sie bauen mit Ihren Kindern eine große Sandburg und hinterher eine spiralförmige Rutschbahn für Murmeln.