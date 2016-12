"Die Nacht der Musicals": Freikarten für die Show in der Hamburger Laeiszhalle zu gewinnen

bo. Hamburg/Stade. "Die Nacht der Musicals" zählt zu den beliebtesten Musical-Galas überhaupt. Seit 20 Jahren begeistert die Show das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Montag, 27. März, ist das Event um 20 Uhr in der Laeiszhalle in Hamburg, Dammtorwall 46, zu erleben.In einer mehr als zweistündigen Show entführen Stars der Originalproduktionen in die Welt der Musicals. Zu sehen sind die Highlights aktueller Musicals wie "Rocky" und "Aladdin" sowie die besten Szenen aus "Ich war noch niemals in New York", "Hinterm Horizont", "Falco", "Evita", "Elisabeth", "We Will Rock You", "Jesus Christ Superstar" und vielen weiteren Musicalklassikern. Erstklassige Tänzer und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept runden die Darbietungen ab.• Tickets ab 41,90 Euro gibt es unter der Eventim-Ticket-Hotline Tel. 01806 - 570066 und auf www.dienachtdermusicals.de . Mit etwas Glück kommen WOCHENBLATT-Leser auch kostenlos in die Gala. Verlost werden fünf Mal zwei Eintrittskarten für die Show in Hamburg. Wer teilnehmen möchte, schickt bis Sonntag, 8. Januar, eine E-Mail mit dem Stichwort "Nacht der Musicals" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte den Absender mit Vor- und Nachnamen, kompletter Anschrift und Telefonnummer angeben.• "Die Nacht der Musicals" gastiert auch in Stade. Für die Show am Montag, 30. Januar, um 19.45 Uhr im Stadeum sind nur noch begrenzt Karten ab 38,90 Euro erhältlich. Reservierung unter Tel. 04141 - 409140 und auf www.stadeum.de