Franz Ferdinand, Element of Crime und Birdy beim dritten "A Summer's Tale"

Diese Neuigkeit ist für viele Rock- und Popfans die schönste Bescherung schon vor Weihnachten: Die Bands Franz Ferdinand und Element of Crime sowie Birdy und Caro Emerald hat der Hamburger Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH jetzt als erste Künstler für das dritte Musik- und Kulturfestival "A Summer's Tale" bekannt gegeben, das von Mittwoch, 2., bis Samstag, 5. August, im "Himmel & Heide - Eventpark Luhmühlen" (Westergellerser Heide) über die Bühne geht.Mit den schottischen Indie-Rockern Franz Ferdinand holen FKP Scorpio-Chef Folkert Koopmans und sein Team eine der erfolgreichsten Bands des Genres in die Heide. Element of Crime, die deutschen Meister der Reibeisen-Romantik um Sven Regener, bringen bittersüße Melodien mit Trompete und Akkordeon auf das Festival. Die erst 20-jährige englische Ausnahmemusikerin Birdy ist bekannt für ihre einzigartigen Auftritte mit virtuosem Klavierspiel. Für Leichtigkeit und schwungvolle Jazz-Momente sorgt die niederländische Showgröße Caro Emerald. Und Freunde des ausgelassenen Chorgesangs können sich auch den Hamburger Kneipenchor freuen.Darüber hinaus gibt es wieder mitreißende Lesungen und Performances sowie attraktive Workshops und Familienangebote.• Der Vorverkauf für das "A Summer's Tale" 2017 hat begonnen. Tagestickets gibt es ab 74 Euro, Kombitickets für alle Festivaltage zum limitieren Einstiegspreis ab 119 Euro (später ab 139 Euro) unter http://asummerstale.de/tickets - nur solange der Vorrat reicht. Infos unter http://www.asummerstale.de