Große Modellbahn- und Spielzeugbörse in der Elbmarschenhalle in Horst (Elmshorn)

Horst: Elbmarschenhalle |

bo. Elmshorn-Horst. Zum Eldorado für Modellbahnfreunde wird die Elbmarschenhalle in Horst (Elmshorn), Horster Viereck 1, am Sonntag, 18. Dezember. Der Modellbahnclub Hohenlockstedt veranstaltet von 10 bis 16 Uhr eine große Börse. Rund 60 Aussteller aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen bieten nicht nur Eisenbahnen und Zubehör verschiedener Hersteller in diversen Maßstäben an, sondern auch Modellautos und eine Reihe von Spielzeugartikeln.

• Eintritt: 3 Euro; Kinder bis 14 Jahre frei.