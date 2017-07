Mit diesen Geschenken macht man(n) Frauen glücklich!

Viele Männer haben panische Angst davor, mit ihrem Geschenk nicht den Geschmack ihrer Liebsten zu treffen. Sie rätseln verzweifelt, welcher Schmuck der Frau noch fehlen könnte, welches Buch gerade bei ihr angesagt sein könnte und welche Größe sie aktuell trägt. Dabei hat eine Studie gezeigt , dass es gar nicht nötig ist, sich so viele Gedanken zu machen. Viel sinnvoller als die krampfhafte Suche nach der besten Idee ist gutes Zuhören. Viele Frauen äußern ihre Wünsche ganz konkret. Nicht immer tun sie dies unmittelbar vor dem Geburtstag oder dem Weihnachtsfest, weshalb es ratsam ist, diese Wünsche zu notieren und bei der nächsten Gelegenheit zu erfüllen.Auch wenn mancher Wunsch nicht besonders aufregend ist, sollte auf ihn eingegangen werden. Schließlich freut sich eine Frau über nichts so sehr als über einen aufmerksamen Ehemann, der ihr wirklich gut zuhört.Geschenke, an denen eine Frau lange Freude hat, kommen immer gut an. Auch ein Gutschein für ein tolles Event ist eine wunderbare Geschenkidee. Bei mydays.de finden Männer zahlreiche Geschenkideen, die ganz sicher große Freude bereiten. Das Internetportal ist auf Eventgutscheine spezialisiert, die von einem romantischen Dinner über die Weinverkostung bis hin zum Bungee-Jumping reichen. Dass die Beschenkte den Gutschein zu ihrem Wunschtermin einlösen kann, ist nur ein Vorteil dieser Art von Event-Geschenk. Wer sich dafür interessiert, einer Frau ein Event zu verschenken, das zu einer unvergesslichen Erinnerung wird, findet noch mehr Anregungen auf dieser Seite Generell sind Gutscheine immer dann ideal, wenn sich die Beschenkte gern selbst etwas aussucht oder sehr anspruchsvoll ist. Auch im stationären Einzelhandel gewinnen Geschenkgutscheine immer mehr an Bedeutung . Der Vorteil von Gutscheinen liegt auf der Hand: Wer der Beschenkten die Auswahl des Geschenks oder des Termins überlässt, geht nicht das Risiko eines Fehlkaufs ein, der nur durch einen lästigen Umtausch rückgängig zu machen ist. Händler sind nicht einmal gesetzlich dazu verpflichtet , Ware, die nicht gefällt, zurückzunehmen.Wer seiner Liebsten gut zuhört, muss sich keine Sorgen machen, das falsche Geschenk auszuwählen. Wird kein konkreter Wunsch geäußert, ist ein Eventgutschein eine wundervolle Geschenkidee. Insbesondere wenn sich die Beschenkte einen Wellnesstag gönnen darf, wird sie ganz sicher glücklich sein. Aber auch gemeinsam erlebte Events sind eine tolle Idee, da sie Erinnerungen schaffen, die ein Paar noch enger zusammenschweißt.