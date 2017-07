Mit einer Eröffnungsfeier zum Erfolg

Die Antwort ist ein klares Ja. Selbstverständlich müssen Start-ups in der Anfangsphase ihr Budget sehr eng kalkulieren und eine Eröffnungsfeier ist zunächst recht kostspielig. Schließlich wollen alle Gäste mit Essen und Getränken verköstigt sowie mit einem Rahmenprogramm unterhalten werden. Doch der Aufwand lohnt sich: Sie haben die Möglichkeit, potenzielle Kunden sowie Geschäftspartner in lockerer, entspannter Atmosphäre kennenzulernen und sie von sich, Ihrem Unternehmen und Ihrem Angebot zu überzeugen. Gleichzeitig können sich Ihre Gegenüber einen Überblick über das Geschäft und die angebotenen Waren verschaffen. Außerdem lassen sich immer Kosten wieder einsparen: Sie müssen zum Beispiel die Garnituren oder die Technik nicht unbedingt kaufen. Anbieter wie dieser ermöglichen es Ihnen, notwendige Komponenten für die Feier einfach zu mieten.Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gründer zunächst an ihre Familien, Freunde, Verwandte und Bekannten denken. Das macht durchaus Sinn, schließlich haben sie Sie wahrscheinlich bei großen Teilen Ihrer Planung sowie Umsetzung unterstützt. Dann sollten Sie den gemeinsamen Erfolg natürlich feiern. Sich auf diesen Gästekreis zu beschränken wäre jedoch weder zielführend noch rentabel.Mit der Eröffnungsfeier wollen Sie schließlich nützliche berufliche Kontakte knüpfen. Laden Sie daher auf jeden Fall Unternehmen ein, die Sie gern als Ihre Kunden sehen würden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Lieferanten oder Investoren. Durch die Feier können Sie im gemütlichen Rahmen miteinander plauschen, ohne dass Sie wie ein Bittsteller wirken. Fragen Sie ebenfalls bei verschiedenen Pressestellen an. Beschränken Sie sich dabei aber nicht nur auf die regionalen Medien. Wie Sie einen adäquaten Presseverteiler erstellen und worauf Sie achten müssen, erfahren Sie in diesem Artikel Selbstverständlich sollten die eigenen Räumlichkeiten immer die erste Wahl sein. Denn dort fühlen Sie sich wohl, es ist bekanntes Terrain und Sie können Ihren Gästen nicht nur durch die Räumlichkeiten führen und Ihnen alles zeigen, sondern gleichzeitig Ihre Arbeit vorstellen, damit diese sich ein Bild davon machen können. Falls Sie frühzeitig feststellen, dass Ihr Laden oder das Büro zu klein für die Anzahl der Gäste sind, dann sollten Sie unbedingt eine Location anmieten. Das hat außerdem einen Vorteil: Sie müssen sich meistens weder um Verpflegung, noch um Personal kümmern, weil diese oftmals gestellt werden.In erster Linie handelt es sich bei Ihrer Eröffnungsfeier um eine Werbeveranstaltung , auf der Sie sich bestmöglich präsentieren wollen. Gleichzeitig dürfen Sie aber nicht zu dick auftragen. Da Sie sich sowieso nicht sehr lange mit jedem Gast unterhalten können, empfehlen sich ein oder zwei Informationsstände mit wichtigem Material sowie ein Monitor, auf dem Sie Ihre Werbefilme laufen lassen. Dadurch sorgen Sie für dezente Werbung, die trotzdem wahrgenommen wird.Damit sich Ihre Gäste wohl fühlen, sollten Sie für ausreichend Essen und Getränke sorgen – ganz nach dem Prinzip „Lieber zu viel, als zu wenig“. Denken Sie außerdem sowohl an alkoholische und alkoholfreie Getränke als auch an vegane und vegetarische Speisen. Als Hintergrundprogramm eignet sich eine Band, die für musikalische Untermalung sorgt.