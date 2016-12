Musik- und Lesetipps für die Weihnachtstage

1. Fürist Weihnachten einfach die wunderschönste Zeit des Jahres. "Ich liebe Weihnachten", sagt die dreifache Grammy-Gewinnerin. Daher war es für sie, die weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft hat, eine besondere Herausforderung, ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Mitist ihr ein tolles Album gelungen. Sie interptretiert dreizehn Weihnachtsklassiker auf sehr frische Weise. Mal sind es traditionelle Lieder, mal zeitgenössische Songs.Das Album ist ein Tipp für den Gabentisch.2.ist eine Power-Perfomerin. Ihre Energie wirkt ansteckend. Das bewies sie mit ihrem Album. Nach ihrer großen Herbsttour erscheint das Album nun als erweiterte, auf der sich sechs Singles als Bonus befinden. Neben Schlager, Pop und tanzbaren Club-Elementen sind auf der Veröfffentlichung diverse Live-Instrumente zu hören, die ihren Sound um eine weitere Facetten bereichern.3. Die etablierte Tonträgerreihe, für Kinder und Eltern erscheint in diesem Jahr mittlerweile in der fünften Auflage. Mit über einer halben Million Tonträgern sind die CDs bei Jung und Alt sehr beliebt. Bei dieser Ausgabe haben sich erneut 14 großartige Künstler aus ganz Deutschland ins Studio begeben, um ihre musikalischen Favoriten neu einzusingen. Mit dabei sind unter anderem Sascha, Glasperlenspiel und Samy Deluxe. Die besonderen, neuen und modernen Interpretationen der klassischen Kinderlieder in einem ganz eigenen Stil laden zum Mitsingen und Tanzen ein.4. 25 Jahre nach Bandgründung erschien nun miteine besondere Werkschau des erfolgreichsten deutschen Popduos. 14 Platin- und 13 Goldene Schallplatten für ihre 12 Sudioalben und 38 Singles - so liest sich die bisherige Erfolgsbilanz des Berliner Ausnahme-Duos, das sich seit Anfang der 1990er als eine der eigenständigsten und erfolgreichsten Formationen innerhalb der deutschspachigen Musiklandschaft etabliert hat. Die Werkschau spannt den Bogen von frühen Songs wie "Herzensschöner" über bekannte Hits wie "Liebe ist alles" bis zu neueren Songs wie "Wir sind am Leben".5.hat für tiefe Glücksgefühle gesorgt, als er in der Berliner Volksbühne 24 seiner Songs "Unplugged" präsentierte. Das Ergebnis erschien in der Serie. Marius Müller-Westernhagen und seine hochkarätige Band führen den Zuhörer durch die gesamte Karriere eines Künstlers, dessen Kompositionen und Texte mehr als eine Generation begleiten. "Wir haben 'Unplugged' als künstlerische Herausforderung gesehen", sagt der Sänger. Daher arrangierte er viele seiner Songs neu.6. Der "Boss" hat eine bemerkenswerte Autobiografie veröffentlicht. Mirerzähltvon seinen musikalischen Anfängen bis zu seinen größten Erfolgen. Selten zuvor hat ein Musiker seine eigene Geschichte mit solch einer Kraft und solch einer Intensivität geschrieben. Seine Songs beziehen sich auf seine Lebensgeschichte. Der Songwriter hat ausgiebig über seine Leben nachgedacht und vermittelt seine Erfahrzungen mit den unterschiedlichsten Menschencharakteren. (Heine Verlag)Passend zu seiner Autobiografie erschien die CD(Sony Music). Auf der Veröffentlichung befinden sich 18 Songs, die in wichtigen Stationen seines entstanden. Eine tolle Zusammenstellung, die auch "Born To Run", "The River" und "Born In The USA".7. Auchhat mit seiner Autobiografie(Heyne) einen Bestseller gelandet. In seinem Buch erzählt Phil Collins freimütig und humorvoll von Karriere, Songs, Shows, Pannen, Ehen und Scheidungen und seiner Alkoholsucht. Das Buch schildert die Geschichte seiner Karriere vom Kinderdarsteller zu einem der erfolgreichsten Songschreiber der Popgeschichte. Phil Collins ist Songwriter, Sänger, Schlagzeuger und Entertainer. Erst sehr spät erkennt er, was er für seine Familie tun muss, und dass der Erfolg nicht alles im Leben ist.Auch zu diesem Buch ist ein Best-Of-Albumerschienen. Es enthält alle seine Hit-Singles aus seinen Solo-Alben, Soundtracks und Musicals. Zu hören sind unter anderem "In The Air Tonight", "You Can't Hurry Love", "Another Day In Paradise" und viele andere.8. Eine lesenswerte Biografie ist übererschienen (Piper). Die Rockjounalistin und Weggefährtin der Band Queen führte zahlreiche Gespräche mit seinen Vertrauten und reiste dafür von Mercurys Geburtsort Sansibar über München bis in seine Wahlheimat London. Freddy Mercury hätte in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. Die Journalistin zeigt seinen erfolgreichen Weg im Rockbusiness auf.Begleitend zu dieser Biografie erschien die CD "Mercury - Messengers Of The Gods". Die beiden CDs enthalten die wichtigsten Singles (A & B-Seiten). Das Booklet gibt zusätzliche Informationen.9. Als "Man In Black" wurdezur lebenden Legende. Jetzt erschien das Buch(Berlin Verlag) von Robert Hilburn. Anhand von bislang unveröffentlichten persönlichen Texten, Tagebüchern und Gesprächen mit Zeitzeugen erzählt Robert Hilburn das Leben des sagenumwobenen Songwriters. Patti Smith und Keith Richards loben diese Biografie. Das Buch gibt interessante Einblicke in ein nicht immer leichtes Leben.Wer sich einen musikalischen Überblick über das Schaffen von Johnny Cash verschaffen möchte, für den gibt es die CD-Zusammenstellung. Diese umfasst zehn CDs, die zahlreiche Bonus Tracks enthalten. (The Intense Media)10. Eine ausgezeichnete Spielfreude zeigt dieauf der Veröffentlichung(Sony Music). Das Trio spielt Hits wie "Fire", "Red House", "Message To Love" und viele andere. Diese CD gehört in jede Sammlung.11. Vonerschien die Zusammenstellung(Atlantic). Die Aufnahmen wurden in verschiedenen Locations aufgenommen. So spielte die Band im "Playhouse Theatre", in den "Maida Vale Studios", den "Aeolin Hall Studio 2" und dem "Paris Cinema". Super Soundqualität und eine tolle Auswahl an Songs.12. Das Reunion-Concert der britischen Bandim Jahr 1992 - sechs Jahre nachdem sich die Band aufgelöst hatte - war ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Auf der Veröffentlichung(CD/DVD) zeigt die Band, dass sie nichts von ihrer Musikalität und Bühnenpräsenz verloren hatte. Eine tolle Veröffentlichung - nicht nur für die Fans der Band. (Sound Vision)13. Für die Fans vongibt es die neue Veröffentlichung. Der Beatle hat eine sehr persönliche Auswahl an Songs getroffen, die er auf vier CDs versammelt. Eine herrliche Mischung aus bekanten Hits und weniger häufig gespielten Songs. Schöne Fotos komplettieren die CD-Box. (Concord Music Group)14. Für die Fans der "Rolling Stones" gibt es in diesem Jahr zwei bemerkenswerte Veröffentlichungen. Zum einen die CD/DVD "Havana Moon", der ihren Auftritt auf Kuba - dem ersten einer amerikanischen Band - dokumentiert. Die vier Stones zeigen sich in Bestform. Diese Aufnahme zeigt die Spielfreude der Band, die für die Kubaner ihre größten Hits spielte. Zurück zu ihren Wurzeln kommen die "Stones" auf der CD. Sie spielen Blues in seiner traditionellen Form. Die CD ist nur etwas für echte Stones-Fans. (Promotone)15. Wem Jazz gefällt, der sollte die CD/DVD-Zusammenstellunganhören bzw. ansehen. Das Box-Set beinhaltet drei CDs und eine DVD, zeigt die Kreativität und Spielstärke der Band, die in wechselnder Besetzung wahre Meisterwerke schuf. Bekannt wurde die Band durch ihren HIt "Birdland". (Sony Music)16.hat mit seiner Hauptkomissarin Ann Kathrin Klaasen eine Kultfigur geschaffen, die äußerst knifflige Mordfälle in Ostfriesland löst. In dem Zweifachbandhat sie es mit zwei Morden zu tun, die Erfahrung und Einfühlungsvermögen der Komissarin fordern. Ihre Kollegen sind nicht immer hilfreich bei den Ermittlungen. Auch die Erkrankung ihrer Mutter fordert die Komissarin. Doch wie gewohnt schafft sie es, die Täter zu ermitteln - wenn auch auf einem Umweg.17. Autorinmacht es ihrer Hauptfigur Commissario Brunetti nicht immer leicht. Die schwierigen Ermittlungen in dem Buchführen den venezianischen Commissario in die dunklen Tiefen der Erinnerung. Die Comtessa Lando-Continui ist eine alte Freundin des Hauses Brunettis Schwiegereltern. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich mit einer Bitte an den Commissario wendet. Was geschah in der Nacht, als ihre Enkelin in den Canale die San Boldo stürzte? Leider gibt es kaum nioch verwertbare Spuren. Doch Brunetti gelingt es, Licht ins Dunkel der Vergangenheit zu bringen.8. Andrea Camilleri: Zwei mysteriöse Bomenattentate bereiten Commssario Mantalbano in dem Buch "Das Labyrinth der Spiegel" ebenso Kopfzerbrechen wie seine neue Nachbarin in Marinella: Liliana Lombardo kreuzt beinahe jeden seiner Wege. Hat sie etwas mit den Anschlägen zu tun? Mit Witz und konsequentem Kombinieren schafft es der italienische Kommissar, den Fall zu lösen.