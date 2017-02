Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" in Hemmoor

Am Schulzentrum 1

, Am Schulzentrum 1 , 21745 Hemmoor DE

Osteschule , Am Schulzentrum 1 , 21745 Hemmoor DE

Hemmoor: Osteschule |

bo. Hemmoor. Das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" mit Vergabe von Urkunden und Preisen findet am Sonntag, 19. Februar, um 11.30 Uhr in der Osteschule in Hemmoor statt. Preisträger aus den Landkreisen Stade, Cuxhaven und Osterholz tragen Stücke aus ihren Wertungsprogrammen vor. Zu hören ist Musik verschiedener Genres für Klavier, Harfe, Gitarre, Violine, Cello , Klarinette, Drumset und Gesang.

• Eintritt: frei.