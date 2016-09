Privatverkauf von Immobilien

Die Teilnehmer erhalten von Immobilienexpertin Tanja Mix wertvolle Tipps für den Immobilienverkauf. Was ist meine Immobilie wert? Wie bewerbe ich mein Objekt? Wie schreibe ich ein Exposé? Wie gehe ich mit Anfragen um und was sollte man bei einer Besichtigung beachten? Zudem werden die Inhalte und juristischen Besonderheiten des notariellen Kaufvertrages von einem bekannten, ortsansässigen Notar erläutert.„Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir konsequent Verbrauchern Tipps und Hilfestellung geben. Denn viele machen beim Verkauf oder beim Erwerb von Immobilien Fehler, die sich vermeiden lassen. Solide Grundkenntnisse sind umso wichtiger, weil es sich bei Immobilien um langfristige Investitionen handelt“, erläutert Jens-Hendrik Haferkamp, Geschäftsführer der gleichnamigen Hamburger Immobilienfirma und Initiator der Veranstaltungen.Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Telefon 040-7665001 (oder per Mail an info@haferkamp-wohnen.de) wird gebeten. Eine weitere Veranstaltung ist für Mittwoch, 5. Oktober in Hamburg-Marmstorf (Musa’s Grüne Tanne, Bremer Str. 307 ab 18.30 Uhr) geplant.