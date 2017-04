Rockkonzert mit "Terry Hoax" in der Kulturdiele Hemmoor

bo. Hemmoor. "Terry Hoax" kommen am Samstag, 29. April, nach Hemmoor. Für die Rockband aus Hannover ist es der vierte Besuch an der Oste. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kulturdiele, An der Pferdebahn 55.Nachdem sich die erfolgreiche Formation nach mehreren Alben und 600 Konzerten 1996 auflöste, folgte 2008 die Wiedervereinigung. In Hemmoor spielen die fünf Musiker sicherlich auch schon den ein oder anderen Song von ihrer neuen CD "Thrill!", die im September erscheinen wird. Als Vorgruppe tritt das Göttinger Quartett "Kyles Tolone" mit moderner amerikanischer Rockmusik auf.• Tickets für 17 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es auf www.culturkreis.de . An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.