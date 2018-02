So viele Spielautomaten gibt es bei uns im Landkreis - Von Pommesbude und Co.

Nach wie vor sind die Kneipen der Ort, an dem Spielautomaten am häufigsten zu finden sind. Einerseits liegt dies daran, dass die Besitzer der Lokale sehr häufig dazu bereit sind, einen Spielautomaten in ihr Interieur aufzunehmen. In manchen Fällen profitieren sie von der direkten Gewinnbeteiligung, die der Betreiber ihnen zugesteht. In anderen Fällen wird eine feste Gebühr fällig, die dann zur Finanzierung des Lokals beitragen kann. Unter dem Strich sind die einarmigen Banditen deshalb in vielen Kneipen des Landkreises zu finden. Während sich manche Besucher über die Abwechslung freuen, die ihnen dadurch angeboten wird, sind sie anderen ein Dorn im Auge.Die Tatsache, dass die Betreiber ihre Automaten vor allem in Kneipen platzieren, hat einen einfachen Hintergrund. Einerseits sind sie der Meinung, dort das soziale Milieu antreffen zu können, welches gerne für die eine oder andere Runde am Automaten bereit ist. Weiterhin sind es die alkoholischen Getränke, die von ihrer Seite aus einen wichtigen Beitrag zur Enthemmung der Gäste leisten. Unter dem Strich bietet sich für die Betreiber so die Möglichkeit, hohe Umsätze zu generieren und in den Besitz des Kleingeldes der Kunden zu kommen. Denn unter dem Strich sind die Automaten so eingestellt, dass sie auf lange Zeit einen Gewinn abwerfen.Dennoch ist die Annahme richtig, dass immer weniger Spielautomaten in der Region zu finden sind. Dies liegt vor allem am Nutzungsverhalten der Zielgruppe, das sich in den vergangenen Jahren sehr stark wandelte. Da Geldautomaten auch im Internet zur Verfügung stehen, greifen sie lieber bequem aus den eigenen vier Wänden auf die Angebote zu. Hinzu kommen lockende Angebote, wie sie nur im World Wide Web zur Verfügung stehen. So erhalten die Spieler zum Beispiel einen Bonus im Rahmen ihrer ersten Einzahlung auf ein neu eröffnetes Konto. Auf diese Weise steht ihnen mehr Kapital zur Verfügung, welches sie in der Folge bei den einzelnen Spielen einsetzen können.Doch nicht nur in einzelner Form sind nach wie vor einige Spielautomaten bei uns im Landkreis zu finden. Gerade größere Städte verfügen weiterhin über kleine Spielbanken , die die einarmigen Banditen zu einem zentralen Teil ihres Angebots machen. Dort stehen in der Regel die besten Spiele bereit, die die Branche derzeit zu bieten hat. Klassiker wie Book of Ra oder Starburst sind bis heute dazu in der Lage, die Spieler in ihren Bann zu ziehen. Einen wichtigen Teil tragen dazu auch die meist progressiven Jackpots bei. Da sie sich aus einem Teil der von den Spielern gezahlten Einsätze speisen, gibt es mit dem richtigen Timing die Gelegenheit, in den Genuss enorm hoher Gewinnsummen zu kommen. Genau dies ist die Chance, wie sie sehr viele Spieler gerne für sich nutzen möchten. Unternehmen wie dem Dunder Casino gelingt es so, den Betreibern haptischer Spielautomaten die Kundschaft zu entreißenSelbst das klassische Casinospiel ist nicht dazu in der Lage, die Spielautomaten aus den Spielbanken in der Region zu verdrängen. Zwar bieten Black Jack, Poker und Roulette höhere Gewinnchancen und eine stilvollere Art des Glücksspiels, doch der Nervenkitzel der verschiedenen Features der Spielautomaten ergreift dennoch eine größere Zahl von Spielern. In der Folge werden die Spielbanken auch in den kommenden Jahren auf die Neuerscheinungen der Entwickler setzen und sie gerne in ihren Hallen präsentieren.Auch kleine Imbisse, wie zum Beispiel Pommesbuden oder Dönerläden halten für ihre Besucher weiterhin die Chance bereit, an einem Spielautomaten aktiv zu werden. Viele Gästen nutzen diese Chance sogar in einer passiven Art und Weise. Das Wechselgeld, welches ihnen nach dem Bestellen des Gerichts ausgehändigt wird, findet so eine mehr oder weniger sinnvolle Verwendung. Da eine Funktion an den Slots aktiviert werden kann, mit der die folgenden Spiele automatisch gestartet und Gewinne direkt ausgeschüttet werden, lässt sich sogar der eben gekaufte Snack während des Spielens verspeisen.Schon seit vielen Jahrzehnten handelt es sich hierbei um eine Praxis, auf die viele Imbiss-Betreiber zurückgreifen. Dadurch haben sie die Chance, ihre Einnahmen etwas in die Höhe zu treiben. Auf der anderen Seite gibt es in der Branche nach wie vor Debatten darüber, ob an dieser Praxis etwas geändert werden sollte. Einerseits zählen auch Minderjährige zu den Kunden der Lokale, die somit in Kontakt mit dem für sie verbotenen Glücksspiel kommen. Auf der anderen Seite sind manche Betreiber der Meinung, ein aufgestellter Spielautomat könnte den eigenen Ruf etwas gefährden. Unter dem Strich sind diese Zweifel also nicht ausgeräumt.