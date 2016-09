Tolle Angebote rund ums Caravaning

ah. Kayhude. Zum "Herbst-Treff + Family Days", die von Freitag bis Samstag, 23. bis 25. September, stattfinden, gibt es viel Neues bei "Schwarz Mobile Freizeit". Die Caravan-Experten bringen 2017 die winterfesten KABE-Caravans aus Schweden mit einem neuen Luxus-Grundriss nach Deutschland. Die ersten Modelle werden schon auf dem Herbst-Treff präsentiert.

Ein weiteres interessantes Mitbringsel vom "Caravan Salon" ist der "Smove". Die Luxusschmiede "Niesmann+Bischoff" zeigt, dass der Anspruch an Luxuriosität auch auf 15 Quadratmetern und bei 3,5-Tonnern unterzubringen ist.

Schwarz hat die bewährten Marken Dethleffs, Sunlight, Fendt-Caravan, Bürstner und Niesmann+Bischoff mit attraktiven Grundrissen im Angebot.

Die Fachberater informieren an den Tagen ausführlich. Zur Hausmesse werden beachtliche Preisnachlässe für Wohnmobile und Caravans, für Zubehör und Vorzelte angeboten. Für einige Fahrzeuge stehen Inklusiv-Pakete und Sonderangebote zur Auswahl.

Auf 45.000 qm Freifläche und der 1.700 qm großen Verkaufshalle stehen ca. 250 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge zu Ihrer Auswahl. Ein großer Zubehör-Shop mit der größten Indoor-Zelt-Ausstellung rundet das Angebot ab.

Kontakt: Schwarz Mobile Freizeit GmbH & Co. KG, Segeberger Str. 5 , 23863 Kayhude

Tel. 040-63 91 706, www.schwarz-mobile-freizeit.de