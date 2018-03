Ultimativer Freizeit-Park

Der Indoor-Park ist bekannt für seine XXL-Attraktionen: Schwarzlicht-Minigolf und Mini-Bowling, Laser-Arena, Kletterboxen, Hochseilgarten, Air-Trail, zwei Soccerfelder, Adventure-Mini-Golf, Europas größter Kinderspielturm, Tretkart- Parcours, Rutschlandschaft mit einer Gesamtlänge von über 250 Metern, usw. sind die Hauptattraktionen der großen FUN ARENA.Ein großer Fitness- und Wellnessbereich auf über 3.000 m² runden das Angebot der FUN ARENA ab.Ganz neu die ist die "JUMP-ARENA". Auf dem ehemaligen Multi-Funktionsfeld ist 2016 ein riesiger Trampolinpark entstanden. Hier kann man Völkerball und Basketball spielen oder einfach nur von Trampolin zu Trampolin springen. Diese Attraktion ist für Kinder ab 7 Jahren angedacht.Die "LASER ARENA": Drei neue Abenteuer erwarten die Besucher in einer atemberaubenden Kulisse. Magische rote, grüne und blaue Laserstrahlen leuchten in spektakulären Licht- und Soundeffekten. Die riesige Laser Arena mit einer Länge von über 35 Metern beinhaltet 3 Laserspiele der neuesten Generation.Tageskarten für den Indoor-Freizeitpark sind ab 10,95 Euro erhältlich.Öffnungszeiten: Fr. 14 bis 20 Uhr, Sa. und So. 11 bis 19 Uhr.