Wohin entwickelt sich der Goldpreis in 2018 ? - Unser Ratgeber für das neue Jahr

In den vergangenen Wochen lag der Goldpreis bei etwa 1.300 US-Dollar pro Feinunze. Während sich viele Edelmetalle im Jahr 2017 sehr schwer taten, konnte der Goldkurs insgesamt sogar ein leichtes Plus verbuchen. Dennoch erzielten die Anleger in den zurückliegenden zwölf Monaten keine große Rendite. Besonders für die Besitzer des Goldes, die es nun gerne zu einem guten Kurs verkaufen und ihr Geld in andere Anlagen investieren möchten, ist es daher von Bedeutung, die aktuelle Situation mit scharfen Augen zu beobachten. Hinzu kommt die Aufgabe, einen passenden Ankäufer zu finden, der dazu bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen. Im Internet ist ein vergleichbares Angebot zum Beispiel unter https://goetze-gold.de/ zu finden.Doch welche Faktoren beeinflussen den Preis des Goldes nun tatsächlich? Auf der einen Seite gehen Experten davon aus, dass der Boom der US-Aktien darauf einen großen Einfluss haben könnte. Diese verzeichneten in den vergangenen Monaten ein starkes Plus und lockten viele Anleger an die Börse. Aus ihrer Sicht scheint es kaum angebracht, das eigene Kapital in solch florierenden Zeiten in Gold zu investieren. Schließlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, um viel direkter am Wachstum der Wirtschaft zu partizipieren. Sollte sich dieser Aufschwung im Jahr 2018 eindämmen, so könnte dies auch dem Preis des Goldes einen weiteren Schub versetzen, so die Experten.Besonders interessant sind die Prognosen der zweigrößten deutschen Bank, der Commerzbank. Diese geht davon aus, dass der Goldpreis im letzten Quartal des neuen Jahres bei etwa 1.350 US-Dollar liegen werde. Doch nicht nur diese kurzfristige Perspektive ist bei der Beschäftigung mit dem Goldpreis angebracht. Andere Experten richten ihren Blick deshalb längst auf das Jahr 2019. Für dieses prognostiziert die Commerzbank im letzten Quartal einen Goldpreis von ganzen 1.500 US-Dollar pro Feinunze. Somit würden die Anleger noch einmal von einem deutlichen Kursgewinn profitieren.Besonders interessant ist diese längerfristige Perspektive aufgrund der aktuellen Nullzinspolitik. Sollte das Wirtschaftswachstum nachlassen, oder durch weiter starke Konjunkturdaten die Gefahr der Blasenbildung eintreten, so wäre es an der Zeit für die oft beschworene Zinswende. In diesem Fall könnte sich das Risikobewusstsein auf Seiten der Anleger verändern. Besonders dieses sensible Gebilde wird uns somit in den kommenden Jahren noch weiter beschäftigen.Wer eine möglichst große Diversifikation der eigenen Assets erreichen möchte, kann die Investition in Gold in jedem Fall in Betracht ziehen. Das Edelmetall ist dafür bekannt, deutlich wertstabiler zu sein, als dies bei anderen Anlagen der Fall ist. Um Wertschwankungen der anderen Investments auszugleichen kann es sich deshalb lohnen, einen Teil des eigenen Geldes in Gold zu investieren und daraus einen wesentlichen Nutzen zu ziehen.Wie viel Geld dafür wiederum in die Hand genommen werden sollte, hängt von den Zielen des jeweiligen Anlegers ab. Wer in der aktuellen Zeit des rasanten wirtschaftlichen Wachstums eine möglichst hohe Rendite erzielen möchte, kann den eigenen Fokus weiterhin auf höher verzinste Objekte richten. Wer dagegen finanziell gerne auf der sicheren Seite ist, trifft mit dem Goldkauf in jedem Fall die richtige Entscheidung.