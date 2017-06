Zuhause ist einfach. Salzhäuser Immobilientag am 20. Juni in der Sparkasse

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude in Salzhausen informiert am Dienstag, 20. Juni 2017 rund um die Immobilie.

Endlich im eigenen Zuhause leben, keine Mieterhöhung mehr fürchten müssen und alles ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten können. Der Traum von den eigenen vier Wänden ist einer der größten Träume des Menschen. In der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase ist eine Investition in das sogenannte „Betongold“ auch die beste Altersvorsorge. Die Konditionen waren noch nie so günstig wie heute, um mit wenig eigenem Kapital und einem zinsgünstigen Darlehen den Schritt von der Miete zum Eigentum zu gehen.„Am 20. Juni“ wollen wir allen Interessierten in Salzhausen und Umgebung unsere Immobilienkompetenz präsentieren“, sagt Susanne Gellers. Wobei die Leiterin der Filiale Salzhausen mit ihrem „wir“ auch die Kollegen aus der Abteilung S-Immobilien und dem ImmobilienCenter Winsen meint.Christa Kolodzeike, Beraterin aus dem ImmobilienCenter in Winsen, beantwortet alle Fragen rund um die Baufinanzierung. Zusätzlich bietet sie ein besonders günstige Sonderkreditprogramm für den Bau oder Kauf von selbst genutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen an. Jeder, der in der nächsten Zeit ein Eigenheim finanzieren möchte, sollte sich das nicht entgehen lassen.Ihr Luhmühlener Kollege Rainer Bestmann aus der Abteilung S-Immobilien beantwortet alle Fragen rund um die Immobilie. Egal ob Kaufen, Verkaufen, Mieten oder Vermieten. Darüber hinaus hält er alle Informationen zu den Eigentumswohnungen und Doppelhaushälften im Baugebiet „Witthöftsfelde“ bereit.„Am Immobilientag bietet Rainer Bestmann eine kostenfreie Markteinschätzung Ihrer Immobilie an, wenn Sie an diesem Tag einen Termin absprechen“, informiert Susanne Gellers.Beide Kollegen und Susanne Gellers mit ihrem Mitarbeiterteam sind am 20. Juni bei verlängerten Öffnungszeiten von 9:00 Uhr 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Filiale Salzhausen.„Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Nachfragesituation in der Region sehr gut ist.Neben der Immobilienfinanzierung, sind wir auch für Renovierung oder Darlehen von Urlaub bis Auto Ihr Kreditpartner vor Ort.“ ermuntert Susanne Gellers zu einem Besuch des Immobilientages in der Filiale Salzhausen.Vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns auf Sie.“