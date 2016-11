„FIT FÜR DIE FETE“ – Der etwas andere Selbstverteidigungskurs für Mädchen und junge Frauen ab 12 Jahren - Noch sind Plätze frei!

Eine betrunkene 16 jährige Schülerin erfriert im Schnee nach einer Weihnachtsfeier direkt vor der Diskothek.Nur wenige Tage später ertrinkt ein 17 Jähriger nach einer Silvesterfeier in einem Graben, nachdem er sich auf dem Nachhauseweg verirrt hat. Getränke werden mit KO–Tropfen versetzt um Mädchen (und auch Jungen!) willenlos zu machen.Ein angetrunkener junger Autofahrer verunglückt auf dem Rückweg von einer Feier: Seine 3 Freunde sind schwer verletzt. Trotz guter Stimmung kommt es zu Handgreiflichkeiten, der Jugendliche wird von mehreren Angreifern so schwer am Auge verletzt, dass er operiert werden muss."Umso wichtiger ist es, die jungen Menschen in geeigneter Form präventiv für die möglichen Gefahren rund um die Fete zu sensibilisieren.„Noch haben wir einige Plätze für unsere Premierenveranstaltung in Winsen frei!“, so die Winsener Projektleiterin Jessica Weiß vom TSV Winsen. Zusammen mit Ihrer Assistentin My Pham Thi wird Sie am 03. und 10.12.2016 die Veranstaltung „FIT FÜR DIE FETE“ in der Budo-Halle des TSV Winsen durchführen.„Ein sehr wichtiges Thema, bei dem wir wieder gerne Partner vor Ort sind“, so der Filialleiter der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Winsen, Stephan Rohn. Wie bereits bei den Selbstverteidigungskursen für Frauen in den vergangenen Jahren, ist der Finanzdienstleister wieder als Sponsor bei der Veranstaltung dabei.„Den Lehrgangsteilnehmern wird mit einer sogenannten „Schnaps- und Drogenbrille“ unter anderem eindrucksvoll demonstriert, welchen Einfluss Alkohol und Drogen auf die persönliche Wahrnehmung nehmen können“, so Jessica Weiß.Anmeldungen sind noch möglich unter: jessica.weiss90@gmx.de oder telefonisch mobil 017652357062.Bei Anmeldung wird eine Schutzgebühr von 10,00€ erhoben, bitte auf das Konto des TSV Winsen DE79207500000007004880 mit dem Stichwort „Fit für die Fete“ überweisen.