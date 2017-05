Sensation perfekt! Buxtehuder Handballerinnen holen Pokal

Mit 24:23 schlägt der BSV TuS Metzingen im Final Four

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV holen den Pokal in die Hansestadt: Im Finale des Final Four besiegte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Sonntag in der EgeTrans-Arena in Bietigheim-Bissingen die "TuSsis" aus Metzingen mit 24: 23 (14:12).Bereits am Samstag hatten die Hanseatinnen für eine kleine Sensation gesorgt, als sie das Halbfinale gegen den Deutschen Meister SG BBM Bietigheim mit 30:22 (12:7) für sich entschieden.Mehr über das Finale lesen Sie ab Dienstagabend auf dieser Homepage oder in der kommenden Ausgabe des WOCHENBLATT.