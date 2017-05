Spitzenleistung im Final Four: Buxtehuder SV schlägt Favorit Bietigheim im Handball-Halbfinale

Mit 30:22 gewonnen: Handballerinnen des BSV am Sonntag im Pokalfinale

Sie haben es geschafft: Die Handballerinnen des Buxtehuder SV besiegten am Samstag beim Halbfinale des Final Four den Favoriten SG BBM Bietigheim mit einem klaren 30:22 (12:7). Damit stehen sie am Sonntag im Pokalfinale.Vor 2.277 Besuchern zeigten die Hanseatinnen in der EgeTrans-Arena in Bietigheim-Bissingen eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung, die mit der überragenden Torwartin Antje Lenz (19 Paraden) den BSV zum Sieg brachte. Der Buxtehuder SV trifft am Sonntag um 13 Uhr auf den TuS Metzingen, der sich mit 23:22 gegen den Thüringer HC durchsetzte.Wie das Finale ausgegangen ist, lesen Sie ab Sonntagabend auf dieser Homepage oder in der kommenden Ausgabe des WOCHENBLATT.